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Društvene mreže ovih dana obilazi jedan od najneobičnijih oglasa za brak koji se mogu zamisliti. Kristina Stipić, samohrana majka iz Hrvatske, javno je objavila da traži muškarca za udaju, ali uz jedan vrlo precizan uslov – mora da se preziva Stipić.

I tu se, međutim, završava sve što ovaj oglas ima zajedničko sa klasičnim traženjem životnog partnera. Kristina ne traži ljubav, zajedničku budućnost niti „čoveka svog života“. Naprotiv, budući brak bi, prema njenom planu, trebalo da traje svega nekoliko dana, nakon čega bi usledio razvod.

Razlog je, tvrdi, čista birokratija.

Kristina kaže da već tri godine pokušava da vrati svoje devojačko prezime Stipić, ali da joj to trenutno nije omogućeno zbog krivičnog postupka koji se protiv nje vodi. Kako je objasnila u oglasu, za zvaničnu promenu prezimena potrebna joj je potvrda da se protiv nje ne vodi krivični postupak, a upravo taj dokument ne može da dobije dok spor traje.

„Mogu da se udam, mogu da se razvedem, samo svoje prezime ne mogu da vratim“

Upravo tu je, prema njenim rečima, nastao administrativni apsurd koji ju je naveo da smisli potpuno drugačije rešenje.

- Mogu da se udam. Mogu da promenim prezime. Mogu da se razvedem. Ali svoje devojačko prezime ne mogu da vratim, jer za to treba potvrda koju ne mogu da dobijem - objasnila je Kristina.

I tako je nastao oglas za „Stipića dobrovoljca“.

Plan koji je osmislila jednostavan je koliko i neobičan: upoznala bi muškarca sa prezimenom Stipić, otišla sa njim kod matičara, venčali bi se, ona bi uzela njegovo prezime, a nekoliko dana kasnije usledio bi razvod. Nakon svega, zadržala bi prezime koje je želela da vrati još od ranije.

Romantika nije potrebna, hemija još manje

Foto: facebook/Kristina Stipić

Da ne bi bilo zabune oko prirode ovog „braka“, Kristina je odmah precizirala šta budući mladoženja ne treba da očekuje.

- Romantika nije uslov. Ljubav nije obavezna. Hemija nije potrebna. Razumevanje hrvatske birokratije je poželjno - napisala je.

Njena objava upravo je zbog tog duhovitog tona privukla ogromnu pažnju, ali Kristina tvrdi da iza šale stoji sasvim stvaran problem koji pokušava da reši već godinama.

Da stvar bude još neobičnija, budućem privremenom suprugu ponudila je i svojevrsnu „naknadu“. Sama bi platila troškove venčanja kod matičara i razvoda, a uz to nudi kafu, ručak, „večno administrativno poštovanje“ i, kako se našalila, priču za unuke kojoj niko neće verovati.

Pre venčanja bi, ipak, insistirala na predbračnom ugovoru.

- Hvala Bogu, to sam naučila na sopstvenoj koži - poručila je.

Iza svega stoji krivični postupak zbog automobila

Kristina je objasnila i zašto se protiv nje vodi postupak zbog kojeg se, kako tvrdi, našla u ovoj situaciji. Reč je o prijavi povezanoj sa automobilom kupljenim na lizing, odnosno navodnom utajom vozila. Postupak, prema njenim rečima, traje već nekoliko godina.

O detaljima samog slučaja govorila je kroz šalu, ali je jasno stavila do znanja da joj je dugotrajni pravni proces ozbiljno zakomplikovao svakodnevni život.

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