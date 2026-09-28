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Klasična plastična cediljkaza limun polako ali sigurno odlazi u zaborav. U mnogim restoranima i kafićima profesionalci to rade na skroz drugačiji način, pa su potpuno prestali da kupuju i koriste ovu glomaznu plastičnu posudu koja uglavnom samo skuplja prašinu i zauzima mesto u fioci.

Cilj svakog iskusnog kulinara jeste maksimalna efikasnost i što manje prljavih sudova. Upravo zato je jedna jednostavna fora postala apsolutni hit na internetu. Trik je u tome da svi sada cede limun uz pomoć obične viljuške! Ova metoda je genijalno jednostavna i zahteva samo par sekundi vašeg vremena. Tako je klasična cediljka gotovo pa otišla u zaborav.

Ceđenje limuna Foto: Vinicef / Alamy / Profimedia

Kako izgleda ovaj profesionalni trik u praksi?

Pre nego što presečete citrus, blago ga pritisnite dlanom o sto i protrljajte nekoliko puta kako bi unutrašnja vlakna omekšala.

Presecite limun na klasične dve polovine. Zabodite viljušku direktno u sredinu ploda. Dok jednom rukom čvrsto stiskate limun iznad čaše ili jela, drugom rukom pomerajte viljušku levo-desno i pravite blage kružne pokrete.

Ova metoda ne samo da eliminiše potrebu za pranjem plastičnih cediljki, već izvlači znatno više soka iz ploda. Oštri zupci viljuške sa lakoćom probijaju unutrašnje membrane citrusa i oslobađaju svaku kap tečnosti. Ukoliko ne želite koštice u svom jelu, sok jednostavno propustite kroz prste ili malu mrežastu cediljku. Isprobajte ovaj trik već prilikom sledeće pripreme limunade ili salate i uštedite vreme!

(Kurir.rs/ Blic Žena)

VIDEO: Trik sa limunom za mašinu za sudove: