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Biljka Adam, prepoznatljiva po raskošnim listovima nalik slonovim ušima, decenijama je omiljen ukras domova širom Srbije. Njeni veliki, sjajni zeleni listovi daju prostoru gotovo tropski izgled, ali postoji jedna pojava zbog koje vlasnici često zastanu i zapitaju se da li sa biljkom nešto nije u redu.

Na samom vrhu lista pojavi se bistra kap vode. Nekada samo jedna, a nekada ih tokom noći može biti više, pa zaista izgleda kao da Adam „plače“.

U narodu su se zato godinama prenosila različita tumačenja. Jedni veruju da kapljice najavljuju kišu, drugi da Adam „tuguje za Evom“, a treći se zabrinu da je biljka bolesna. Objašnjenje je, međutim, mnogo jednostavnije i potpuno prirodno.

Biljka Adam Foto: Oscar Saputra / Alamy / Profimedia

Zašto se na Adamovim listovima pojavljuju kapljice?

Ova pojava naziva se gutacija. Javlja se kada koren biljke upija vodu iz zemlje, dok je istovremeno gubitak vode kroz listove smanjen, što se naročito događa tokom noći kada su stome zatvorenije i transpiracija slabija.

Tada pritisak koji nastaje u korenu potiskuje višak tečnosti kroz posebne otvore na ivicama ili vrhovima listova, poznate kao hidatode. Rezultat su sitne kapljice koje mogu da izgledaju kao rosa, iako zapravo dolaze iz same biljke.

Kod alokazija, kojima pripada i Adam, ovakva pojava nije neobična. Biljke vole vlagu i tokom perioda aktivnog rasta traže ravnomerno vlažno, ali dobro drenirano zemljište.

Da li Adam „plače“ zato što ste ga previše zalili?

Može, ali ne mora.

Biljka Adam Foto: Hafiez Razali / Alamy / Profimedia

Gutacija se često javlja kada biljka ima mnogo dostupne vode u zemlji, naročito ako je prostorija istovremeno vlažna i nema mnogo isparavanja. Zbog toga učestalo pojavljivanje velikog broja kapljica može biti znak da treba proveriti koliko često zalivate biljku.

Ipak, sama gutacija ne znači automatski da koren truli ili da ste napravili ozbiljnu grešku. Mnogo važniji signal jeste stanje zemlje i same biljke.

Ako je supstrat neprestano natopljen, listovi počnu da žute ili biljka gubi čvrstinu, zalivanje bi trebalo smanjiti. Alokazije jesu ljubitelji vlage, ali ne podnose dugo stajanje korena u mokroj zemlji, jer prekomerno zalivanje može da dovede do truljenja korena.

Najbolje je da zemlja bude vlažna, ali ne natopljena, uz saksiju koja omogućava dobru drenažu.

Da li Adam zaista najavljuje kišu?

Narodno verovanje da Adam „plače pred kišu“ nije potpuno besmisleno, ali biljka nema sposobnost da predviđa vreme.

Vlažan vazduh koji često prethodi kiši smanjuje isparavanje vode iz listova. Ako biljka istovremeno nastavlja da upija vlagu iz zemlje, veća je verovatnoća da će višak izbaciti kroz hidatode.

Foto: Agus Wahyu / Alamy / Profimedia

Zbog toga se kapljice ponekad zaista mogu pojaviti pred promenu vremena, pa je verovatno upravo iz tog iskustva nastalo verovanje da Adam „zna kada dolazi kiša“. U stvarnosti, on samo reaguje na uslove u svom neposrednom okruženju.

A gde je u celoj priči Eva?

Uz Adam se u našim domovima tradicionalno često gaji i biljka poznata kao Eva. Iz toga je nastalo simpatično verovanje da ove dve biljke ne bi trebalo razdvajati i da će Adam početi da „plače“ ako njegova Eva nije u blizini.

Botanika, naravno, nema potvrdu za ovu romantičnu priču.

Adam može sasvim lepo da raste sam ukoliko ima odgovarajuće uslove – dovoljno svetlosti bez jakog direktnog sunca, toplotu, vlagu i pravilno zalivanje. Alokazije generalno najbolje uspevaju na svetlom mestu sa indirektnim svetlom, u toploj prostoriji i uz nešto višu vlažnost vazduha.

Foto: Hideaki Edo / Alamy / Profimedia

Ipak, Adam i Eva često se drže zajedno jer svojim velikim listovima vizuelno lepo dopunjuju jedno drugo, pa je narodna priča opstala mnogo duže od botaničkog objašnjenja.

Jedna stvar koju mnogi ne znaju o Adamu

Koliko god izgledao dekorativno, Adam nije bezazlena biljka ako u kući imate malu decu ili kućne ljubimce.

Biljka Adam Foto: Narinnate Mekkajorn / Alamy / Profimedia

Alokazije sadrže nerastvorljive kristale kalcijum-oksalata. Ako se delovi biljke pojedu, mogu izazvati jako peckanje i iritaciju usta, jezika i usana, pojačano lučenje pljuvačke, povraćanje i otežano gutanje kod pasa i mačaka. Zbog toga biljku treba držati van njihovog domašaja.

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