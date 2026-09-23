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Pojeli ste poslednji kiseli krastavčić i krenuli da prospete tečnost iz tegle? Sačekajte. Isto važi za rasol koji ostane iza maslina, kapara, feferona, ali i slanu tečnost u kojoj je stajala feta. Ono što najčešće završi u sudoperi zapravo je veoma aromatičan sastojak koji u kuhinji može da se iskoristi na mnogo načina.

Ove tečnosti već sadrže so, kiselinu i začine koji su tokom stajanja pokupili aromu namirnice iz tegle, zbog čega svega nekoliko kašika može potpuno da promeni ukus jela. Eater upravo zato savetuje da se na ostatak rasola ne gleda kao na otpad, već kao na gotovu bazu za marinade, prelive, sosove i brzo ukiseljeno povrće.

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Ipak, postoji jedno važno pravilo: rasol koji čuvate nakon otvaranja treba držati u frižideru, a rok zavisi od proizvoda i načina na koji je pripremljen. Zbog toga je sigurnije pratiti deklaraciju proizvođača nego se oslanjati na univerzalni rok. Ako se pojave buđ, neprijatan miris ili druge očigledne promene, tečnost treba baciti. Američko Ministarstvo poljoprivrede, na primer, za otvorene komercijalno pripremljene kisele krastavce navodi čuvanje u frižideru, dok rokovi zavise od vrste proizvoda i pakovanja.

Napravite marinadu koja mesu daje potpuno drugačiji ukus

Jedan od najjednostavnijih načina da iskoristite ostatak rasola jeste mariniranje mesa. Slana tečnost može da doprinese sočnosti i ukusu, jer so utiče na proteine u mesu i pomaže mu da tokom pripreme zadrži više vlage.

Rasol od kiselih krastavaca posebno lepo ide uz piletinu, dok tečnost od kapara može da posluži za ribu ili jela kojima odgovara izraženija kiselost. Može se koristiti i manja količina slane tečnosti od fete, uz dodatak maslinovog ulja, belog luka i začinskog bilja.

Savršena marinada Foto: Profimedia

Važno je samo ne preterati. Rasol je već veoma slan, pa meso koje ste marinirali u njemu ne treba automatski dodatno soliti. Vreme mariniranja prilagodite veličini i vrsti mesa, jer predugo držanje u veoma kiseloj ili slanoj marinadi može promeniti njegovu teksturu.

I još nešto: marinada nije zamena za pravilnu termičku obradu. Sirovo meso i dalje mora biti pripremljeno na bezbednoj temperaturi.

Od dve kašike rasola napravite odličan preliv za salatu

Ako vam salate često deluju bezukusno, upravo tečnost koju ste nameravali da bacite može da bude najjednostavnije rešenje.

Pomešajte malo rasola od krastavaca, maslina ili kapara sa maslinovim ili drugim uljem, pa po želji dodajte senf, biber, med ili začinsko bilje. Dobićete brz preliv u kojem već postoji ono što je dobrom dresingu potrebno – slanoća i kiselost.

Foto: Profimedia

Posebno dobro pristaje zelenim salatama, pasulju, leblebijama i salatama od krompira. Nekoliko kašičica rasola može da se umeša i u salatu od tunjevine ili jaja, gde će preseći težinu majoneza i dati joj izraženiji ukus. Eater upravo kombinovanje rasola sa uljem navodi kao jedan od najjednostavnijih načina njegove ponovne upotrebe.

Možete ponovo ubaciti povrće u teglu, ali postoji jedno pravilo

Kada pojedete krastavčiće, u preostali rasol možete ubaciti tanko isečen crni ili crveni luk, rotkvice, šargarepu ili sveže krastavce i tako dobiti brzo ukiseljeno povrće.

Međutim, ovo ne treba posmatrati kao klasičnu zimnicu niti kao način dugotrajnog konzervisanja. Već korišćen rasol nije isto što i nov, pravilno pripremljen rastvor za konzerviranje. Zato takvu teglu treba držati u frižideru i povrće pojesti u razumnom roku.

Dobijeno povrće odlično ide u sendviče, tortilje, burgere, uz meso ili kao dodatak hladnim platama. Na taj način istovremeno koristite ono što biste inače bacili i spasavate nekoliko komada povrća koji su ostali u frižideru.

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Dodajte kašiku direktno u jelo

Ponekad jelu ne nedostaje još soli, već malo kiseline koja će povezati sve ukuse. Umesto sirćeta ili limunovog soka možete dodati kašiku rasola.

Malo tečnosti od kapara dobro funkcioniše u sosovima uz piletinu i ribu, rasol od feferona može da da blagu ljutinu dinstanom povrću, dok nekoliko kašika tečnosti od krastavaca može da popravi ukus krompir-salate.

Najbolje je dodavati malo po malo i probati jelo, jer su ove tečnosti često veoma koncentrisane i slane. Jedna kašika može biti dovoljna da potpuno promeni ukus.

Ni tečnost od fete ne mora odmah da završi u sudoperi

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Slana tečnost u kojoj se čuva feta takođe može da bude korisna. U maloj količini može se dodati marinadama, prelivima ili jelima kojima odgovara mlečno-slana nota.

Sa njom ipak treba biti oprezniji nego sa sirćetnim rasolom iz tegle kiselih krastavaca. Reč je o proizvodu povezanom sa mlečnom namirnicom, pa ga treba stalno držati u frižideru i poštovati rok i uputstva navedena na originalnom pakovanju.

Najjednostavnije pravilo zato glasi: ne prosipajte automatski ono što ostane u tegli. Prvo razmislite da li ta tečnost može da postane marinada, dresing ili dodatak sledećem ručku.

Video: Salata sa kuvanim jajima i krastavčićima