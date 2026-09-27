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Poskupljenja su mnoge naterala da pažljivije planiraju kupovinu, pa pitanje kako spremiti dobar ručak za celu porodicu, a ne potrošiti mnogo novca, postaje sve važnije. Brigita Župarić, koja vodi Instagram profil „Skoro pa dobro“, zato je pokrenula serijal „Ručak ispod 6 evra“ i tokom sedam dana pokazala da ograničen budžet ne mora da znači jednoličnu hranu.

Za namirnice je ukupno potrošila oko 40 evra, a svakog dana pripremala je ručak za tri do četiri osobe. Na meniju su se našli piletina, oslić, kobasica, pasulj, domaće lepinje, pogača, kupus sa flekicama, ali i jednostavni domaći kolači.

Njeno glavno pravilo je jednostavno: prvo osmisliti jelovnik, pa tek onda otići u prodavnicu. Tako se kupuje samo ono što je zaista potrebno, dok dodatna ušteda dolazi od korišćenja namirnica koje već imamo u frižideru, zamrzivaču ili ostavi.

Evo nekoliko recepata iz njenog serijala.

Pileći paprikaš sa njokama

Sastojci:

500 g pilećih prsa

1 veliki crni luk

2 šargarepe

3 krompira

120 g smrznutog graška

ulje

oko 2 l vode

so

biber

bosiljak

suvi začin

mlevena crvena paprika

Za njoke:

2 jaja

5 kašika brašna

prstohvat soli

nekoliko kapi ulja Sitno iseckajte luk i dinstajte ga na malo ulja oko pet minuta. Dodajte šargarepu isečenu na kolutove i dinstajte još tri minuta. Pileća prsa isecite na kockice, dodajte ih luku i šargarepi, začinite po ukusu i pržite oko sedam minuta. Dodajte krompir isečen na kockice i sipajte toliko vode da ga prekrije. Kuvajte oko 35 do 45 minuta, dok meso i krompir ne omekšaju, uz povremeno dolivanje vode. Zatim dodajte grašak i kuvajte još desetak minuta. Za njoke pomešajte jaja, brašno, so i nekoliko kapi ulja. Kašičicom spuštajte smesu u paprikaš i kuvajte nekoliko minuta, odnosno dok noklice ne isplivaju na površinu. Rolat sa džemom

Foto: Kurir/T.S.

Sastojci:

5 jaja

5 kašika šećera

5 kašika brašna

1 prašak za pecivo

džem po želji

Odvojite belanca od žumanaca, pa belanca umutite sa šećerom u čvrst sneg. Postepeno dodajte žumanca i kratko umutite. Zatim dodajte brašno i prašak za pecivo i lagano sjedinite smesu.

Sipajte je u veliki pleh obložen papirom za pečenje i pecite oko 15 minuta na 180 stepeni. Pečenu koru odmah prebacite na čistu kuhinjsku krpu, zarolajte i ostavite da se malo prohladi. Zatim je odmotajte, premažite džemom od šipka, šljiva, kajsija ili nekim drugim po želji, pa ponovo zarolajte.

Pogača

Sastojci:

500 g brašna

1 kašika šećera

1 kašika soli

7 g suvog kvasca

350 ml toplog mleka

50 ml ulja

50 ml otopljenog putera U toplo mleko dodajte šećer i kvasac i ostavite nekoliko minuta. Zatim sipajte ulje, pa postepeno dodajte brašno i so. Zamesite testo i dobro ga izradite, pa ga ostavite da naraste oko sat do sat i po. Testo podelite na dva dela. Prvi deo razvaljajte, premažite otopljenim puterom, urolajte i isecite na komade kako biste dobili oblik ružica. Poređajte ih u kalup obložen papirom za pečenje. I drugi deo testa razvaljajte, premažite puterom, oblikujte po želji i stavite u kalup. Sve još jednom premažite puterom, po želji pospite semenkama i pecite oko 35 do 40 minuta na 180 stepeni. Bećarac

Sastojci:

1 kg paradajza

1 crni luk

3 do 4 paprike

so

biber

suvi začin

Na malo ulja prodinstajte sitno iseckan luk. Dodajte papriku i kratko je propržite, a zatim ubacite paradajz. Začinite solju, biberom i suvim začinom i kuvajte dok povrće ne omekša i sve se lepo ne sjedini.

Uz domaću pogaču i pečenu kobasicu ovo može da bude veoma ukusan i zasitan ručak.

Oslić sa povrćem u papiru za pečenje

Sastojci:

500 g fileta oslića

2 šargarepe

5 do 6 krompira

1 crni luk

so

biber

suvi začin

maslinovo ulje Krompir oljuštite i isecite na tanke kolutove, šargarepu izrendajte, a luk isecite na tanke kolutove. Na papir za pečenje prvo poređajte krompir, zatim šargarepu i luk. Povrće posolite, pobiberite i dodajte malo suvog začina. Preko njega stavite filete oslića, blago ih začinite i prelijte sa malo maslinovog ulja. Papir pažljivo zatvorite tako da napravite paketić, stavite ga u pleh i pecite oko 35 minuta u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Pasulj sa jogurt-lepinjama

Za pasulj:

500 g suvog pasulja

1 crni luk

2,5 do 3 l vode

malo ulja

so

biber

suvi začin

peršun

Za zapršku:

3 kašike ulja

2 kašike brašna

1 kašičica mlevene crvene paprike Pasulj potopite veče ranije i nekoliko puta isperite. Na malo ulja prodinstajte luk, dodajte pasulj i nalijte vodom. Posolite i pobiberite, pa kuvajte oko sat do sat i po, dok pasulj ne omekša. Po potrebi dolivajte vodu. Za zapršku u posebnoj šerpici zagrejte ulje, dodajte brašno i mlevenu papriku. Sipajte nekoliko kutlača tečnosti iz pasulja, dobro promešajte, a zatim sve vratite u šerpu. Kuvajte još oko 20 minuta i začinite po ukusu. Jogurt-lepinje

Sastojci:

1 jaje

180 ml tečnog jogurta

1 kašika ulja

300 g brašna

1 prašak za pecivo

malo soli

Pomešajte jaje, jogurt i ulje. U drugoj posudi sjedinite brašno, prašak za pecivo i so, pa sve spojite i zamesite testo. Podelite ga na nekoliko kuglica, svaku razvaljajte i pecite na suvom tiganju po nekoliko minuta sa obe strane.

Supita

Sastojci:

5 jaja

300 g brašna

500 ml mleka

4 kašike šećera

50 ml ulja

malo soli

Umutite jaja, pa dodajte mleko, šećer, so, ulje i brašno. Sve dobro sjedinite i sipajte u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite oko 25 do 30 minuta na 200 stepeni. Kada se supita ohladi, po želji je pospite šećerom u prahu ili običnim šećerom.

Kupus sa flekicama

Za testo:

2 jaja

200 g brašna

prstohvat soli

2 kašike vode

Ostali sastojci:

1 glavica kupusa

1 crni luk

voda po potrebi

so

biber

suvi začin

mlevena crvena paprika Od jaja, brašna, soli i vode zamesite malo čvršće testo. Tanko ga razvaljajte i isecite na male kvadratiće. Skuvajte ih u ključaloj, posoljenoj vodi i ocedite. Na malo ulja prodinstajte sitno iseckan luk. Dodajte isečen kupus, posolite i dinstajte na laganoj vatri oko 45 minuta, dok ne omekša. Tokom dinstanja postepeno dolivajte malo vode kako kupus ne bi zagoreo. Kada omekša, dodajte skuvane flekice i začinite po ukusu.

Kolač od jabuka

Sastojci:

2 jabuke

250 ml vode

125 ml ulja

1 čaša šećera

2 čaše brašna

1 prašak za pecivo

3 kašike kakaa

2 kašike džema

100 g čokolade

Jabuke oljuštite i izrendajte. Pomešajte vodu, ulje, šećer, brašno, prašak za pecivo, kakao, rendane jabuke i džem.

Smesu sipajte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite oko 40 minuta na 180 stepeni. Kada se kolač malo prohladi, otopite čokoladu i premažite ga.

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