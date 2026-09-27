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Poskupljenja su mnoge naterala da pažljivije planiraju kupovinu, pa pitanje kako spremiti dobar ručak za celu porodicu, a ne potrošiti mnogo novca, postaje sve važnije. Brigita Župarić, koja vodi Instagram profil „Skoro pa dobro“, zato je pokrenula serijal „Ručak ispod 6 evra“ i tokom sedam dana pokazala da ograničen budžet ne mora da znači jednoličnu hranu.

Za namirnice je ukupno potrošila oko 40 evra, a svakog dana pripremala je ručak za tri do četiri osobe. Na meniju su se našli piletina, oslić, kobasica, pasulj, domaće lepinje, pogača, kupus sa flekicama, ali i jednostavni domaći kolači.

Njeno glavno pravilo je jednostavno: prvo osmisliti jelovnik, pa tek onda otići u prodavnicu. Tako se kupuje samo ono što je zaista potrebno, dok dodatna ušteda dolazi od korišćenja namirnica koje već imamo u frižideru, zamrzivaču ili ostavi.

Evo nekoliko recepata iz njenog serijala.

Pileći paprikaš sa njokama

Sastojci:

  • 500 g pilećih prsa
  • 1 veliki crni luk
  • 2 šargarepe
  • 3 krompira
  • 120 g smrznutog graška
  • ulje
  • oko 2 l vode
  • so
  • biber
  • bosiljak
  • suvi začin
  • mlevena crvena paprika

Za njoke:

  • 2 jaja
  • 5 kašika brašna
  • prstohvat soli
  • nekoliko kapi ulja
  1. Sitno iseckajte luk i dinstajte ga na malo ulja oko pet minuta. Dodajte šargarepu isečenu na kolutove i dinstajte još tri minuta. Pileća prsa isecite na kockice, dodajte ih luku i šargarepi, začinite po ukusu i pržite oko sedam minuta.
  2. Dodajte krompir isečen na kockice i sipajte toliko vode da ga prekrije. Kuvajte oko 35 do 45 minuta, dok meso i krompir ne omekšaju, uz povremeno dolivanje vode. Zatim dodajte grašak i kuvajte još desetak minuta.
  3. Za njoke pomešajte jaja, brašno, so i nekoliko kapi ulja. Kašičicom spuštajte smesu u paprikaš i kuvajte nekoliko minuta, odnosno dok noklice ne isplivaju na površinu.

Rolat sa džemom

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Foto: Kurir/T.S.

Sastojci:

  • 5 jaja
  • 5 kašika šećera
  • 5 kašika brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • džem po želji

Odvojite belanca od žumanaca, pa belanca umutite sa šećerom u čvrst sneg. Postepeno dodajte žumanca i kratko umutite. Zatim dodajte brašno i prašak za pecivo i lagano sjedinite smesu.

Sipajte je u veliki pleh obložen papirom za pečenje i pecite oko 15 minuta na 180 stepeni. Pečenu koru odmah prebacite na čistu kuhinjsku krpu, zarolajte i ostavite da se malo prohladi. Zatim je odmotajte, premažite džemom od šipka, šljiva, kajsija ili nekim drugim po želji, pa ponovo zarolajte.

Pogača

Sastojci:

  • 500 g brašna
  • 1 kašika šećera
  • 1 kašika soli
  • 7 g suvog kvasca
  • 350 ml toplog mleka
  • 50 ml ulja
  • 50 ml otopljenog putera
  1. U toplo mleko dodajte šećer i kvasac i ostavite nekoliko minuta. Zatim sipajte ulje, pa postepeno dodajte brašno i so. Zamesite testo i dobro ga izradite, pa ga ostavite da naraste oko sat do sat i po.
  2. Testo podelite na dva dela. Prvi deo razvaljajte, premažite otopljenim puterom, urolajte i isecite na komade kako biste dobili oblik ružica. Poređajte ih u kalup obložen papirom za pečenje.
  3. I drugi deo testa razvaljajte, premažite puterom, oblikujte po želji i stavite u kalup. Sve još jednom premažite puterom, po želji pospite semenkama i pecite oko 35 do 40 minuta na 180 stepeni.

Bećarac

Sastojci:

  • 1 kg paradajza
  • 1 crni luk
  • 3 do 4 paprike
  • so
  • biber
  • suvi začin

Na malo ulja prodinstajte sitno iseckan luk. Dodajte papriku i kratko je propržite, a zatim ubacite paradajz. Začinite solju, biberom i suvim začinom i kuvajte dok povrće ne omekša i sve se lepo ne sjedini.

Uz domaću pogaču i pečenu kobasicu ovo može da bude veoma ukusan i zasitan ručak.

Oslić sa povrćem u papiru za pečenje

Sastojci:

  • 500 g fileta oslića
  • 2 šargarepe
  • 5 do 6 krompira
  • 1 crni luk
  • so
  • biber
  • suvi začin
  • maslinovo ulje
  1. Krompir oljuštite i isecite na tanke kolutove, šargarepu izrendajte, a luk isecite na tanke kolutove.
  2. Na papir za pečenje prvo poređajte krompir, zatim šargarepu i luk. Povrće posolite, pobiberite i dodajte malo suvog začina. Preko njega stavite filete oslića, blago ih začinite i prelijte sa malo maslinovog ulja.
  3. Papir pažljivo zatvorite tako da napravite paketić, stavite ga u pleh i pecite oko 35 minuta u rerni zagrejanoj na 180 stepeni.

Pasulj sa jogurt-lepinjama

Za pasulj:

  • 500 g suvog pasulja
  • 1 crni luk
  • 2,5 do 3 l vode
  • malo ulja
  • so
  • biber
  • suvi začin
  • peršun

Za zapršku:

  • 3 kašike ulja
  • 2 kašike brašna
  • 1 kašičica mlevene crvene paprike
  1. Pasulj potopite veče ranije i nekoliko puta isperite. Na malo ulja prodinstajte luk, dodajte pasulj i nalijte vodom. Posolite i pobiberite, pa kuvajte oko sat do sat i po, dok pasulj ne omekša. Po potrebi dolivajte vodu.
  2. Za zapršku u posebnoj šerpici zagrejte ulje, dodajte brašno i mlevenu papriku. Sipajte nekoliko kutlača tečnosti iz pasulja, dobro promešajte, a zatim sve vratite u šerpu. Kuvajte još oko 20 minuta i začinite po ukusu.

Jogurt-lepinje

Sastojci:

  • 1 jaje
  • 180 ml tečnog jogurta
  • 1 kašika ulja
  • 300 g brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • malo soli

Pomešajte jaje, jogurt i ulje. U drugoj posudi sjedinite brašno, prašak za pecivo i so, pa sve spojite i zamesite testo. Podelite ga na nekoliko kuglica, svaku razvaljajte i pecite na suvom tiganju po nekoliko minuta sa obe strane.

Supita

Sastojci:

  • 5 jaja
  • 300 g brašna
  • 500 ml mleka
  • 4 kašike šećera
  • 50 ml ulja
  • malo soli

Umutite jaja, pa dodajte mleko, šećer, so, ulje i brašno. Sve dobro sjedinite i sipajte u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite oko 25 do 30 minuta na 200 stepeni. Kada se supita ohladi, po želji je pospite šećerom u prahu ili običnim šećerom.

Kupus sa flekicama

Za testo:

  • 2 jaja
  • 200 g brašna
  • prstohvat soli
  • 2 kašike vode

Ostali sastojci:

  • 1 glavica kupusa
  • 1 crni luk
  • voda po potrebi
  • so
  • biber
  • suvi začin
  • mlevena crvena paprika
  1. Od jaja, brašna, soli i vode zamesite malo čvršće testo. Tanko ga razvaljajte i isecite na male kvadratiće. Skuvajte ih u ključaloj, posoljenoj vodi i ocedite.
  2. Na malo ulja prodinstajte sitno iseckan luk. Dodajte isečen kupus, posolite i dinstajte na laganoj vatri oko 45 minuta, dok ne omekša. Tokom dinstanja postepeno dolivajte malo vode kako kupus ne bi zagoreo. Kada omekša, dodajte skuvane flekice i začinite po ukusu.

Kolač od jabuka

Sastojci:

  • 2 jabuke
  • 250 ml vode
  • 125 ml ulja
  • 1 čaša šećera
  • 2 čaše brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 3 kašike kakaa
  • 2 kašike džema
  • 100 g čokolade

Jabuke oljuštite i izrendajte. Pomešajte vodu, ulje, šećer, brašno, prašak za pecivo, kakao, rendane jabuke i džem.

Smesu sipajte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite oko 40 minuta na 180 stepeni. Kada se kolač malo prohladi, otopite čokoladu i premažite ga.

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 Video: Recept za faširane šnicle od brokolija punjene sirom

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Recept za faširane šnicle od brokolija punjene tvrdim sirom Izvor: instagram eteri_snkhchyan