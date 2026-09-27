Sedam ručkova za manje od 5.000 dinara: Ovako može da jede cela porodica raznovrsno, a da ne potrošite mnogo
- Brigita Župarić je za sedam dana pokazala da se za oko 5000 dinara može spremiti ručak za tri do četiri osobe, bez jednolične hrane.
- Na meniju su bili paprikaš, oslić, pasulj, kupus sa flekicama, pogača i jednostavni kolači.
- Ključ uštede je da se jelovnik prvo isplanira, a tek onda kupuje samo ono što je zaista potrebno.
Poskupljenja su mnoge naterala da pažljivije planiraju kupovinu, pa pitanje kako spremiti dobar ručak za celu porodicu, a ne potrošiti mnogo novca, postaje sve važnije. Brigita Župarić, koja vodi Instagram profil „Skoro pa dobro“, zato je pokrenula serijal „Ručak ispod 6 evra“ i tokom sedam dana pokazala da ograničen budžet ne mora da znači jednoličnu hranu.
Za namirnice je ukupno potrošila oko 40 evra, a svakog dana pripremala je ručak za tri do četiri osobe. Na meniju su se našli piletina, oslić, kobasica, pasulj, domaće lepinje, pogača, kupus sa flekicama, ali i jednostavni domaći kolači.
Njeno glavno pravilo je jednostavno: prvo osmisliti jelovnik, pa tek onda otići u prodavnicu. Tako se kupuje samo ono što je zaista potrebno, dok dodatna ušteda dolazi od korišćenja namirnica koje već imamo u frižideru, zamrzivaču ili ostavi.
Evo nekoliko recepata iz njenog serijala.
Pileći paprikaš sa njokama
Sastojci:
- 500 g pilećih prsa
- 1 veliki crni luk
- 2 šargarepe
- 3 krompira
- 120 g smrznutog graška
- ulje
- oko 2 l vode
- so
- biber
- bosiljak
- suvi začin
- mlevena crvena paprika
Za njoke:
- 2 jaja
- 5 kašika brašna
- prstohvat soli
- nekoliko kapi ulja
- Sitno iseckajte luk i dinstajte ga na malo ulja oko pet minuta. Dodajte šargarepu isečenu na kolutove i dinstajte još tri minuta. Pileća prsa isecite na kockice, dodajte ih luku i šargarepi, začinite po ukusu i pržite oko sedam minuta.
- Dodajte krompir isečen na kockice i sipajte toliko vode da ga prekrije. Kuvajte oko 35 do 45 minuta, dok meso i krompir ne omekšaju, uz povremeno dolivanje vode. Zatim dodajte grašak i kuvajte još desetak minuta.
- Za njoke pomešajte jaja, brašno, so i nekoliko kapi ulja. Kašičicom spuštajte smesu u paprikaš i kuvajte nekoliko minuta, odnosno dok noklice ne isplivaju na površinu.
Rolat sa džemom
Sastojci:
- 5 jaja
- 5 kašika šećera
- 5 kašika brašna
- 1 prašak za pecivo
- džem po želji
Odvojite belanca od žumanaca, pa belanca umutite sa šećerom u čvrst sneg. Postepeno dodajte žumanca i kratko umutite. Zatim dodajte brašno i prašak za pecivo i lagano sjedinite smesu.
Sipajte je u veliki pleh obložen papirom za pečenje i pecite oko 15 minuta na 180 stepeni. Pečenu koru odmah prebacite na čistu kuhinjsku krpu, zarolajte i ostavite da se malo prohladi. Zatim je odmotajte, premažite džemom od šipka, šljiva, kajsija ili nekim drugim po želji, pa ponovo zarolajte.
Pogača
Sastojci:
- 500 g brašna
- 1 kašika šećera
- 1 kašika soli
- 7 g suvog kvasca
- 350 ml toplog mleka
- 50 ml ulja
- 50 ml otopljenog putera
- U toplo mleko dodajte šećer i kvasac i ostavite nekoliko minuta. Zatim sipajte ulje, pa postepeno dodajte brašno i so. Zamesite testo i dobro ga izradite, pa ga ostavite da naraste oko sat do sat i po.
- Testo podelite na dva dela. Prvi deo razvaljajte, premažite otopljenim puterom, urolajte i isecite na komade kako biste dobili oblik ružica. Poređajte ih u kalup obložen papirom za pečenje.
- I drugi deo testa razvaljajte, premažite puterom, oblikujte po želji i stavite u kalup. Sve još jednom premažite puterom, po želji pospite semenkama i pecite oko 35 do 40 minuta na 180 stepeni.
Bećarac
Sastojci:
- 1 kg paradajza
- 1 crni luk
- 3 do 4 paprike
- so
- biber
- suvi začin
Na malo ulja prodinstajte sitno iseckan luk. Dodajte papriku i kratko je propržite, a zatim ubacite paradajz. Začinite solju, biberom i suvim začinom i kuvajte dok povrće ne omekša i sve se lepo ne sjedini.
Uz domaću pogaču i pečenu kobasicu ovo može da bude veoma ukusan i zasitan ručak.
Oslić sa povrćem u papiru za pečenje
Sastojci:
- 500 g fileta oslića
- 2 šargarepe
- 5 do 6 krompira
- 1 crni luk
- so
- biber
- suvi začin
- maslinovo ulje
- Krompir oljuštite i isecite na tanke kolutove, šargarepu izrendajte, a luk isecite na tanke kolutove.
- Na papir za pečenje prvo poređajte krompir, zatim šargarepu i luk. Povrće posolite, pobiberite i dodajte malo suvog začina. Preko njega stavite filete oslića, blago ih začinite i prelijte sa malo maslinovog ulja.
- Papir pažljivo zatvorite tako da napravite paketić, stavite ga u pleh i pecite oko 35 minuta u rerni zagrejanoj na 180 stepeni.
Pasulj sa jogurt-lepinjama
Za pasulj:
- 500 g suvog pasulja
- 1 crni luk
- 2,5 do 3 l vode
- malo ulja
- so
- biber
- suvi začin
- peršun
Za zapršku:
- 3 kašike ulja
- 2 kašike brašna
- 1 kašičica mlevene crvene paprike
- Pasulj potopite veče ranije i nekoliko puta isperite. Na malo ulja prodinstajte luk, dodajte pasulj i nalijte vodom. Posolite i pobiberite, pa kuvajte oko sat do sat i po, dok pasulj ne omekša. Po potrebi dolivajte vodu.
- Za zapršku u posebnoj šerpici zagrejte ulje, dodajte brašno i mlevenu papriku. Sipajte nekoliko kutlača tečnosti iz pasulja, dobro promešajte, a zatim sve vratite u šerpu. Kuvajte još oko 20 minuta i začinite po ukusu.
Jogurt-lepinje
Sastojci:
- 1 jaje
- 180 ml tečnog jogurta
- 1 kašika ulja
- 300 g brašna
- 1 prašak za pecivo
- malo soli
Pomešajte jaje, jogurt i ulje. U drugoj posudi sjedinite brašno, prašak za pecivo i so, pa sve spojite i zamesite testo. Podelite ga na nekoliko kuglica, svaku razvaljajte i pecite na suvom tiganju po nekoliko minuta sa obe strane.
Supita
Sastojci:
- 5 jaja
- 300 g brašna
- 500 ml mleka
- 4 kašike šećera
- 50 ml ulja
- malo soli
Umutite jaja, pa dodajte mleko, šećer, so, ulje i brašno. Sve dobro sjedinite i sipajte u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite oko 25 do 30 minuta na 200 stepeni. Kada se supita ohladi, po želji je pospite šećerom u prahu ili običnim šećerom.
Kupus sa flekicama
Za testo:
- 2 jaja
- 200 g brašna
- prstohvat soli
- 2 kašike vode
Ostali sastojci:
- 1 glavica kupusa
- 1 crni luk
- voda po potrebi
- so
- biber
- suvi začin
- mlevena crvena paprika
- Od jaja, brašna, soli i vode zamesite malo čvršće testo. Tanko ga razvaljajte i isecite na male kvadratiće. Skuvajte ih u ključaloj, posoljenoj vodi i ocedite.
- Na malo ulja prodinstajte sitno iseckan luk. Dodajte isečen kupus, posolite i dinstajte na laganoj vatri oko 45 minuta, dok ne omekša. Tokom dinstanja postepeno dolivajte malo vode kako kupus ne bi zagoreo. Kada omekša, dodajte skuvane flekice i začinite po ukusu.
Kolač od jabuka
Sastojci:
- 2 jabuke
- 250 ml vode
- 125 ml ulja
- 1 čaša šećera
- 2 čaše brašna
- 1 prašak za pecivo
- 3 kašike kakaa
- 2 kašike džema
- 100 g čokolade
Jabuke oljuštite i izrendajte. Pomešajte vodu, ulje, šećer, brašno, prašak za pecivo, kakao, rendane jabuke i džem.
Smesu sipajte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite oko 40 minuta na 180 stepeni. Kada se kolač malo prohladi, otopite čokoladu i premažite ga.
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