da li ste znali?

da li ste znali?

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Izbor odgovarajuće masnoće za termičku obradu namirnica zahteva znatno više pažnje od obične dileme između biljnih ulja i svinjske masti. Suštinski faktori koji utiču na kvalitet i zdravstvenu ispravnost jela obuhvataju specifična svojstva odabrane masnoće, visinu visinu visoke temperature kojoj je izlažete, kao i učestalost njene primene.

Decenijski sukob kulinarskih tradicija i modernih shvatanja podelio je gastronomsku scenu na one koji ostaju verni tradiciji naših baka i one koji daju prednost isključivo uljima biljnog porekla. Ipak, univerzalna procena o tome šta je zdravije zavisi od kompleksnog spleta faktora - hemijskog sastava, primenjene metode obrade, kontrole toplote i upotrebljene količine.

Da li je bolje pržiti u svinjskoj masti ili biljnom ulju Foto: Stepan Vasylyshyn / Alamy / Profimedia

Sastav određuje otpornost na toplotu

Nivo zasićenih kiselina u svinjskoj masti prilično je visok, dok biljna ulja u najvećoj meri odlikuje bogatstvo nezasićenih masnih kiselina. Zbog ovih strukturnih razlika, svaka masnoća na svoj način reaguje pod uticajem visoke temperature, što direktno diktira njenu primenu u kuhinji.

Prženje mesa ili krompira na ekstremnim temperaturama zahteva potpuno drugačiji pristup u odnosu na lagano dinstanje povrća na blagoj vatri. Prilikom prženja neophodno je odabrati masnoću koja stabilno podnosi predviđenu toplotu, izbegavajući dugotrajno zagrevanje i pojavu gustog dima u tiganju.

Prekomerno zagrevanje stvara opasne toksine

Kada masnoća dostigne tačku u kojoj počinje da gori i da se razlaže, u njoj se formiraju štetna hemijska jedinjenja. Čak i najkvalitetnije i najskuplje ulje gubi svoja pozitivna svojstva i postaje nezdravo ukoliko dopustite da izgori. Prvi jasan signal da je temperatura prešla bezbednu granicu jeste pojava dima iz tiganja.

Da li bolje pržiti na svinjskoj masti ili biljnom ulju Foto: Catalin Petolea / Alamy / Profimedia

Veoma česta i opasna navika jeste višekratna upotreba već iskorišćene masnoće. Ulje koje je već izlagano visokoj toploti trajno menja svoju strukturu, zbog čega je ponovno prženje u istom ulju praksa koju obavezno treba izbegavati.

Kako izabrati pravu masnoću za tiganj?

Konačan izbor masnoće zavisi isključivo od kulinarskog postupka koji primenjujete. Za kratku obradu i pečenje na umerenoj toploti maslinovo ulje predstavlja odlično rešenje, dok su rafinisana biljna ulja otpornija na visoke temperature i samim tim pogodnija za klasično prženje.

Svinjska mast ima svoje prednosti kod specifičnih vrsta pečenja zbog stabilnosti koju pruža, ali zbog udela zasićenih masti ne bi trebalo da bude dominantna masnoća u svakodnevnoj ishrani. Pored stabilnosti na toploti, ključno je voditi računa i o ukupnom dnevnom unosu masti.

Da li bolje pržiti na svinjskoj masti ili biljnom ulju Foto: Shutterstock

Kontrola količine kao ključ zdravije ishrane

Bez obzira na to da li se u vašem tiganju nalazi svinjska mast, maslinovo, suncokretovo ili neko treće ulje, umerenost uvek mora biti na prvom mestu. Pržena hrana prirodno upija znatnu količinu masnoće, čime se dramatično povećava njen kalorijski sastav. Zbog toga je u svakodnevnoj kulinarskoj praksi najrazumnije koristiti samo minimalnu neophodnu količinu.

Naredni put kada stanete pored šporeta, umesto uobičajenog pitanja: "Mast ili ulje?" - razmislite o sledećem: koju tačno masnoću birate, na kojoj temperaturi je pripremate, koju količinu sipate u tiganj i da li je slučajno već ranije upotrebljavana.

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