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Rešenje za savršeno hrskave i potpuno ravne listiće slanine krije se u jednostavnom triku za koji vam je potreban sastojak koji već imate u kuhinji, obična hladna voda iz česme.

Tajna je u postupku koji menja sve. Šnite slanine prvo poređajte u potpuno hladan tiganj tako da se ne preklapaju. Zatim preko njih sipajte samo nekoliko kašika hladne vode, tek toliko da tanko pokrije dno tiganja, jer slanina nipošto ne sme da pliva. Tek nakon toga uključite šporet na umerenu, srednju temperaturu.

Hrskava slaninica Foto: Shutterstock

Dok se tiganj polako zagreva, voda postepeno isparava i daje masnoći dovoljno vremena da se lagano otopi umesto da naglo izgori. Onog trenutka kada voda u potpunosti ispari, slanina nastavlja da se prži u sopstvenoj otopljenoj masti, zbog čega je dodavanje bilo kakvog ulja potpuno suvišno.

Ne okrećite je non stop

Tokom prženja nema potrebe za neprestanim pomeranjem, dovoljno je da šnite okrenete samo jednom ili dva puta. Kada ivice poprime lepu zlatnu boju i postanu hrskave, izvadite ih i odložite na papirni ubrus, gde će se tokom hlađenja dodatno stegnuti.

Ova jednostavna caka ne samo da sprečava savijanje i garantuje ravnomerno pečenje, već i znatno smanjuje prskanje masnoće po šporetu. Mast koja na kraju ostane u tiganju nemojte bacati. Procedite je i sačuvajte za pripremu jaja ili krompira za bogatiji ukus.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Kako da slanina bude savršeno hrskava