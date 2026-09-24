Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Pravljenje zimnice predstavlja nezaobilazan deo domaće tradicije, a pripremala se ona uz smeh, druženje ili u užem krugu porodice,ajvar uvek zauzima centralno mesto na trpezi. Dok sa prvim jesenjim danima počinje sezona pečenja i mlevenja plodova, ključno pitanje svake domaćice jeste kako prepoznati i odabrati idealne sastojke za savršen ukus.

Iako se domaći namaz može spremiti od bilo koje vrste crvenih paprika, vrhunski kvalitet, tekstura i prepoznatljiva aroma zahtevaju pažljiv odabir plodova. Iskusne kulinarke i tradicionalni recepti uvek prednost daju organski gajenim, starim balkanskim sortama.

Koje crvene paprike su najbolje za ajvar Foto: stivog / Alamy / Profimedia

Zašto je Kurtovska kapija kraljica svake zimnice?

Ubedljivo najcenjenija i najčešće korišćena sorta za pripremu ajvara jeste čuvena Kurtovska kapija. Ova paprika se prepoznaje po izduženoj strukturi sa dva do tri pljosnata ugla i izrazito tamnocrvenoj boji kada je potpuno zrela. Plodovi obično dostižu težinu od oko 70 grama i dužinu do 15 centimetara, a odlikuje ih kompaktno i suvo meso sa veoma niskim procentom tečnosti.

Koje crvene paprike su najbolje za ajvar Foto: Dragomir Radovanovic / Alamy / Profimedia

Upravo ta čvrstina i mala količina vode pružaju veliku prednost prilikom obrade. Pored bogatog, slatkog ukusa i naglašene arome, Kurtovska kapija ima izuzetno tanku pokožicu, zbog čega se nakon pečenja ljušti bez ikakve muke.

Kako odabrati najbolje paprike

Da bi ajvar imao savršenu gustoću i da se tečnost ne bi odvajala tokom prženja, prilikom nabavke na pijaci valja se pridržavati proverenih saveta naših baka:

Koje crvene paprike su najbolje za ajvar Foto: Dragomir Radovanovic / Alamy / Profimedia

Plodovi moraju biti potpuno zreli, čvrsti i bez oštećenja.

Mesnati i suvi plodovi su ključ uspeha. Kvalitetna paprika ne pušta vodu niti šišti tokom pečenja na šporetu ili roštilju, već zadržava sve svoje prirodne sokove i punu aromu.

Uvek birajte pljosnatije oblike. Takve paprike se ravnomerno peku sa obe strane i znatno se lakše ljušte.

Ukoliko ste u mogućnosti, prednost dajte starim, prirodno gajenim sortama. Iako su plodovi autohtonih sorti nešto sitniji, oni nude znatno intenzivniji ukus i čvrstinu koji su nezamenljivi za pravu domaću zimnicu.

Pogledajte video: Srpske domaćice otkrile pravu meru za sočan ajvar