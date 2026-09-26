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Prema prvom i najraširenijem tumačenju, ime Tijana vodi poreklo od starog slovenskog imena Tihana. Ovo ime se direktno povezuje sa rečima kao što su tiha, mirna i nečujna, odnosno sa tišinom i šapatom.

Kako se u jeziku kroz vreme glas "h" izgubio, od Tihane je najpre nastala forma Tiana, a potom se u svakodnevnom izgovoru učvrstila i varijanta Tijana. Upravo zbog ovakvog korena, ovom imenu se tradicionalno pripisuje simbolika mirnoće, blagosti i nežnosti. U narodnom izričaju verovalo se da su devojčice koje nose ovo ime blage, skromne, umirene i pomalo uzdržane.

Poetična latinska teorija: "Lepa i mirišljava kao cvet"

Međutim, tu se priča o ovom prelepom imenu ne završava! Druga teorija povezuje ime Tijana sa latinskim i romanskim jezičkim područjem, gde ga pojedini izvori dovode u vezu sa aromatičnim, mirišljavim drvećem i maslinom.

Iz ovog jezičkog korena razvilo se i jedno od najlepših poetičnih objašnjenja – verovalo se da su devojke pod imenom Tijana "lepe i mirišljave kao cvet", dok samo ime simbolizuje spokoj, prijatnost i potpunu harmoniju.

Ime za devojčice - Tijana Foto: Shutterstock

Povezanost sa Tatjanom i međunarodna popularnost

Postoje i tumačenja koja Tijanu spajaju sa imenom Tatjana i njegovim izvedenicama poput Tanja i Tatijana, mada se etimološka objašnjenja razlikuju od zemlje do zemlje. Na primer, u Rusiji i Ukrajini Tatjana je izuzetno zastupljeno ime, ali se njegova etimologija uglavnom posmatra odvojeno od Tijane.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da Tijana nije bila popularna samo na Balkanu. Srodne i gotovo identične oblike ovog imena nalazimo u Bugarskoj, ali i u mnogim drugim evropskim zemljama. Često se sreću varijante kao što su Tiana, Tihana, Tina i Iana, dok su se na našim prostorima održala i slična imena poput Tajane, Tatjane, Tanje i Dijane.

Ime koje nikada ne nestaje

Bez obzira na to koja je etimološka priča najbliža istini, ime Tijana u sebi nosi nešto zbog čega uspešno prkosi vremenu i generacijama. Zvuči meko, jednostavno, a opet dovoljno posebno da se uvek lako zapamti.

Iako se na neko vreme možda povuče pred modernijim i trenutno trendi imenima, svaka nova generacija ga iznova otkrije. Jer, ako ime zaista nosi bar deo simbolike koja mu se nekada pripisivala, onda Tijana u sebi čuva ono što nam u današnjem brzom svetu najviše nedostaje – kanak mira i čiste nežnosti.

(Kurir.rs/Žena)

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