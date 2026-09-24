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Zamagljeni prozori često su prvi signal da se u prostorijama nalazi previše vlageu vazduhu. Međutim, višek vlage može pogodovati pojavi opasne buđi i gljivica, zbog čega je izuzetno važno reagovati na vreme.

Odakle uopšte dolazi vlaga u domu?

Vlaga u domu ne pojavljuje se samo zbog neispravne ventilacije ili loših i nedihtujućih prozora. Izvor vlage su i naše svakodnevne aktivnosti, kao što su:

- Kuvanje

- Kupanje i tuširanje

- Sušenje veša u zatvorenom prostoru

Tokom jeseni ovaj problem može znatno da se pojača, jer zbog kišovitog i vetrovitog vremena češće držimo prozore zatvorenima. Zamagljena stakla mogu biti izuzetno iritantna, ali na sreću postoje jednostavni načini da se vlaga smanji.

Kako se rešiti vlažnih prozora? Foto: Graham Corney / Alamy / Profimedia

Sobne biljke kao prirodni sakupljači vlage

Jedan od najjednostavnijih načina za borbu protiv ove pošasti su sobne biljke.

Spatifilum (poznat i kao "ženska sreća") upija višak vlage preko svojih listova i tako pomaže u isušivanju vazduha u prostoriji. Na sličan način možete iskoristiti i paprat, tako što ćete je postaviti, na primer, direktno na prozorsku dasku.

Biljke tako predstavljaju sjajan i jednostavan način protiv vlage. Ipak, treba imati na umu da one nisu jedini način za rešavanje ovog problema. Tokom jeseni posebno je važno i redovno i pravilno provetravanje prostorija.

Stavite ovo na prozorsku dasku: Domaći proizvodi koji upijaju vodu

Među jednostavne i jeftine metode spada i korišćenje namirnica i proizvoda koje već imate u kući.

Na prozorsku dasku možete posuti ili u posudici staviti:

- Kuhinjsku so

- Soda bikarbonu

- Pesak za mačke

Ovi materijali imaju sposobnost da upijaju vodu direktno iz vazduha. Međutim, veoma je važno da ih redovno menjate kako ne bi izgubili svoja svojstva.

Preventiva je ključ zdrave sredine

Što se više vlage nalazi u prostoriji, to je veći rizik od pojave kondenzacije i pare na prozorima. Zbog toga se preporučuje redovna primena ovih jednostavnih trikova za smanjenje vlage.

To vam omogućava da smanjite rizik od pojave opasne buđi i gljivica, kao i da obezbedite zdravu i prijatnu klimu za život u vašem stanu.

(Kurir.rs/Blic)

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