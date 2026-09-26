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Ako ste se zasitili klasične čokoladne ili jednolične smeđe kose, jesen 2026. donosi zanimljivu alternativu. Nazvana „crveni somot“, ova raskošna nijansa kombinuje duboku smeđu bazu sa diskretnim crvenim, trešnjastim i vinskim tonovima.

U zatvorenom prostoru kosa može izgledati gotovo potpuno tamnosmeđe, dok dnevna svetlost otkriva tople crvene i višnjeve odsjaje. Upravo ta igra nijansi daje kosi dubinu, sjaj i vizuelno bogatiji izgled.

Ne morate da se odreknete smeđe kose

Najveća prednost ove boje jeste to što ne zahteva potpuno odricanje od tamne baze. Umesto jarke crvene, frizer u smeđu podlogu dodaje suptilne tonove trešnje, vina ili crvenosmeđe.

Tako kosa i dalje ostaje smeđa, ali dobija potpuno drugačiji karakter kada se promeni osvetljenje. U salonu može delovati diskretno i elegantno, dok na suncu crveni tonovi dolaze mnogo više do izražaja.

Intenzitet crvene može da se prilagodi. Ako želite suptilnu promenu, crveni pigment može ostati gotovo neprimetan u zatvorenom prostoru. Za izraženiji efekat, nijanse vina i trešnje mogu se pojačati duž dužine kose.

Sunce otkriva najlepši deo boje

Kod „crvenog somota“ upravo je igra svetlosti ono što ovu nijansu čini zanimljivom. U prostoriji dominira smeđa baza, dok na dnevnom svetlu postaju vidljivi crveni i višnja tonovi.

Zbog toga je ova boja posebno zanimljiva ženama koje žele da isprobaju crvenu kosu, ali nisu spremne za intenzivnu bakarnu, jarkocrvenu ili bordo nijansu. Za prirodniji rezultat, koren može ostati tamniji, dok se crveni tonovi postepeno pojačavaju prema dužinama.

Može da učini da kosa izgleda punije

„Crveni somot“ nije zanimljiv samo zbog boje. Kombinovanje nekoliko bliskih nijansi može doprineti tome da kosa vizuelno izgleda punije i dimenzionalnije.

Kada svetlost pada na različite tonove, pojedinačni pramenovi postaju uočljiviji, pa kosa dobija više dubine i pokreta. Posebno lepo može izgledati na talasastoj i blago uvijenoj kosi, gde se nijanse dodatno prelivaju.

Važno je da prelazi budu suptilni. Široki i izrazito kontrastni pramenovi mogu narušiti efekat, dok nežni crvenosmeđi tonovi stvaraju sofisticiraniji izgled.

Postoje tople i hladne verzije

„Crveni somot“ nije jedna strogo određena nijansa. Može se prilagoditi prirodnoj boji kose, tenu i željenom efektu. Na toplijoj kestenjastoj bazi lepo mogu izgledati tonovi granata i toplog vina, dok se na veoma tamnoj kosi mogu koristiti hladniji tonovi trešnje, šljive ili dubokog bordo odsjaja.

Zato fotografija sa društvenih mreža može poslužiti kao inspiracija, ali ne i kao garancija da će ista boja izgledati identično na svakoj kosi. Kolorista bi trebalo da uzme u obzir prirodnu bazu, prethodno farbanje i stanje kose.

Ne morate farbati celu kosu

Ako vam je potpuno crvenkasta kosa previše smela, trend možete isprobati i kroz vrlo tanke pramenove. Oni se mogu uklopiti sa osnovnom smeđom bojom tako da crveni ton bude vidljiv tek kada kosa uhvati svetlost. Još jedna mogućnost je tamniji koren i postepeno pojačavanje vinskih tonova prema krajevima. Ovakav prelaz deluje prirodnije, a izrastak je manje primetan.

Crvena boja zahteva malo više nege

Crveni pigmenti mogu relativno brzo da izgube intenzitet, naročito ako se kosa često pere ili se koristi veoma topla voda. Zbog toga je nakon farbanja važno koristiti proizvode namenjene farbanoj kosi i voditi računa o temperaturi vode.

Dobra zaštita od toplote takođe je važna ako često koristite fen, presu ili figaro. Sjaj je jedan od ključnih elemenata ovog trenda, pa će negovana kosa najbolje pokazati dubinu crvenosmeđih tonova.

Ko treba da bude oprezan?

Na prirodno tamnoj kosi duboka crvenosmeđa nijansa uglavnom se može postići bez velikog posvetljivanja, ali prethodno farbanje može promeniti rezultat. Tamne kućne farbe, kana ili neujednačeno posvetljena kosa mogu uticati na to kako će se novi pigment primiti. Zato je najbolje da kolorista prvo proceni postojeću boju i stanje kose, a zatim odredi kombinaciju smeđih i crvenih tonova.

Ako ovog septembra želite promenu, ali vam je klasična čokoladna smeđa već dosadila, „crveni somot“ je trend koji donosi promenu bez potrebe za potpuno jarkom crvenom kosom. Diskretan u zatvorenom prostoru, a raskošan na svetlu, upravo zbog toga može da deluje elegantno i skupo.

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