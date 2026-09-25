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Profesionalna čistačica Kejsi Stivens iz Melburna privukla je veliku pažnju na TikToku nakon što je pokazala da za čišćenje gotovo svih tvrdih površina u domu koristi jedno sasvim obično sredstvo – deterdžent za sudove. Njen video je u kratkom roku pregledan više od milion puta, a jednostavan savet izazvao je brojne reakcije korisnika društvenih mreža.

Profesionalna čistačica celu kuću čisti deterdžentom za sudove Foto: Nikolaenko Viacheslav / Alamy / Profimedia

Stivens, vlasnica firme za čišćenje "The Big Clean Co", tvrdi da nije potrebno kupovati posebno sredstvo za svaku površinu u kući. Deterdžent za posuđe koristi za čišćenje rerne, masne ploče za kuvanje i sudopere, ali i stakla tuš-kabine i podova. Objašnjava da se ne treba opterećivati time što se proizvod prodaje kao sredstvo za posuđe jer je, u osnovi, reč o deterdžentu koji može ukloniti prljavštinu sa brojnih površina.

Pokazala je i kako ga koristi u praksi. Na primer, kod masne ploče štednjaka odvojive delove prvo pere u vrućoj vodi sa deterdžentom, a samu površinu dobro nasapunja kako bi razgradila masnoću. Na kraju je prebriše čistom i suvom krpom kako bi uklonila ostatke i dobila sjajnu površinu.

Jedno sredstvo za celu kuću

Slično postupa i sa staklom tuš-kabine. Deterdžent stavlja na krpu od mikrovlakana, prebriše staklo uz malo vode, zatim ga ispere i ispolira. U jednom od svojih viralnih videa pokazala je i čišćenje celog tuša deterdžentom za posuđe, uključujući pločice, fuge, staklo i hromirane delove.

Profesionalna čistačica celu kuću čisti deterdžentom za sudove Foto: Profimedia

Pravilna upotreba i izbegavanje grešaka

Jedna stvar koju Stivens ne preporučuje jeste mešanje deterdženta za posuđe sa sirćetom. Na pitanja pratilaca odgovorila je da ih je bolje koristiti odvojeno, pa deterdžent nanosi direktno na krpu, dok sirće, kada ga koristi, stavlja u bočicu sa raspršivačem. Njen savet privukao je pažnju upravo zato što ide protiv ideje da za kuhinju, kupatilo, staklo i druge delove doma moramo imati celu kolekciju različitih sredstava. Kako ističe, za veliki deo svakodnevnog posla dovoljni su deterdžent za posuđe, voda i dobra krpa, bez ormarića prepunog različitih flaša.

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