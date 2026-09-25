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Praksa pravljenja zaloga hrane za hladnije dane potiče još iz davnina, kada je to bio jedini način da se sezonske namirnice sačuvaju tokom cele godine. Iako moderne prodavnice danas nudi sveže i konzervirane plodove u svako doba, spremanje domaće zimnice ostaje nezaobilazna tradicija i omiljeni običaj na našim prostorima.

Recept: Šarena salata Foto: Printscreen/Youtube

Među svim đakonijama u ostavi, vitaminska šarena salata zauzima posebno mesto. Osim što svojim bojama ulepšava police špajza, ova vitaminska bomba predstavlja fantastičan dodatak svakom zimskom ručku. Provereni recept u nastavku garantuje savršeno hrskavo povrće i pun ukus.

Potrebni sastojci

Za pripremu osnovne mešavine povrća potrebno je obezbediti:

1 kg sitnih kornišona

1 kg sveže šargarepe

1 kg zelenog paradajza

1 kg crvene paprike

1 kg kupusa

Recept: Šarena salata Foto: Printscreen/Instagram

Za aromatični tečni preliv spremite:

150 g kuhinjske soli

150 g šećera

150 ml alkoholnog sirćeta (9%)

1 kesicu bibera u zrnu Korak po korak do savršene salate

Priprema počinje seckanjem povrća na željene oblike. Kornišone i šargarepu nasecite na kolutiće, papriku uzdužno na trake, zeleni paradajz na manje komade, a kupus sitno narendajte ili naseckajte kao za klasičnu salatu. Sve pripremljene namirnice ubacite u veliku posudu.

U odvojenom sudu pomešajte sastojke za preliv i stavite ih na šporet da provru, uz neprestano mešanje. Potpuno je u redu ako se kristali šećera i soli ne rastvore do kraja u potpunosti. Vrućom tečnošću prelijte povrće u loncu, promešajte drvenom varjačom, pa dodajte biber u zrnu i još jednom sve sjedinite. Poklopite i ostavite da odstoji preko noći. Najbolje je ovaj deo posla uraditi popodne kako biste pre spavanja mogli još nekoliko puta rukama da izmešate sastojke.

Recept: Šarena salata Foto: Printscreen/Youtube

Sutradan pažljivo punite staklene tegle. Tokom pakovanja dobro pritiskajte povrće dlanom ili kašikom kako biste izbacili sav preostali vazduh. Na kraju prelijte tečnošću koja je ostala u loncu i čvrsto zatvorite metalnim poklopcima.

Postupak pasterizacije i hlađenja

Na dno šireg i dubljeg lonca stavite pamučnu krpu, pa preko nje poređajte napunjene tegle. Nalijte mlaku vodu do visine poklopca, poklopite posudu i stavite na umerenu vatru. Od trenutka kada voda proključa, pasterizujte salatu tačno 15 minuta.

Kada prođe predviđeno vreme, pomoću krpe izvadite tegle i odmah ih okrenite naopačke, tako da stoje na poklopcu. Prekrijte ih peškirom i ostavite pet minuta u tom položaju. Nakon toga ih vratite u normalan položaj, ušukajte pod deblje ćebe i ostavite da se postepeno ohlade pre odlaganja u špajz.

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