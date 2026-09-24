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Kada je na svadbi u Hrvatskoj došao red na tradicionalno sečenje torte, pred goste je iznet ceo pršut. Bio je postavljen na metalni stalak, sa svečanim prskalicama, kao da je reč o poslastici koju svi čekaju. Mladoženja je zatim uzeo nož za meso i počeo da ga seče, dok je mlada sa osmehom stajala pored njega.

Taj trenutak zabeležen je na snimku koji se proširio društvenim mrežama. Par je zadržao jedan od prepoznatljivih svadbenih običaja, ali ga je prilagodio svom ukusu: umesto zajedničkog sečenja torte, izabrali su slani specijalitet.

Mladenci objasnili kako su došli na ideju

Iza neobičnog izbora, kako su sami napisali uz video, stoji želja da jedan očekivani deo proslave učine zabavnijim.

– Dugo smo razmišljali kako trenutak rezanja torte napraviti drugačijim i zabavnim i ovo je naša ideja. Kako vam se sviđa – poručili su mladenci.

Nisu otkrili da li je kasnije poslužena i torta. Na snimku je, međutim, upravo pršut dobio sve što obično prati njeno svečano iznošenje: posebno mesto pred gostima, prskalice i mladence spremne za prvi rez.

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 Video: Tuča na svadbi u Gornjem Milanovcu

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Tuča na svadbi u Gornjem Milanovcu Izvor: Kurir televizija