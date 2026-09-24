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Hejli Folk (31) iz Bruklina otvoreno priznaje da njen brak mnogima deluje neobično. Njen suprug je od nje stariji 16 godina, ne dele isti dom, a oboje izlaze i s drugim partnerima.

Hejli je poliamorna, što znači da istovremeno može da ima emotivne veze s više osoba, a upravo takav način života, kako kaže, jedini joj omogućava da bude istinski srećna.

Prvi brak joj je promenio život

Tokom prvog braka shvatila je da je privlače i žene. Tadašnji suprug predložio je da otvore brak, ali je taj eksperiment doveo do neočekivanog obrta – Hejli se zaljubila u drugu ženu.

U međuvremenu je njen tadašnji muž shvatio da poliamorija nije za njega, pa se njihov brak završio razvodom.

Nakon toga preselila se iz Kalifornije u Njujork, gde je, kako kaže, odlučila da će ubuduće ulaziti isključivo u veze u kojima će poliamorija biti prihvaćena.

Hejli Folk Foto: Instagram/hayley.folk

Ljubav je pronašla dok se razvod još završavao

Samo šest meseci nakon preseljenja, dok je razvod još bio u završnoj fazi, upoznala je muškarca koji će kasnije postati njen drugi suprug.

Danas su u braku više od dve godine, a svoju svakodnevicu dele i na Instagramu, gde ih prati skoro 50.000 ljudi. Ipak, Hejli ne krije da njihov odnos nosi rizik koji mnogi ne bi prihvatili.

"Ta mogućnost postoji", rekla je za magazin People.

Objasnila je da postoji šansa da se ona ili njen suprug zaljube u nekog drugog partnera i požele da okončaju brak.

"Kada bi on poželeo da bude monogaman s nekom drugom osobom i napusti me, ili kada bih ja želela monogamnu vezu s nekim drugim ili drugog primarnog partnera, naravno da bi to bilo veoma bolno", rekla je.

Dodaje da oboje izuzetno cene ličnu slobodu i žele da onaj drugi bude srećan.

"Ako bi upravo to bilo potrebno da bude srećan, onda više ne bismo bili zajedno."

"Rušimo predstavu o savršenom partneru"

Hejli priznaje da mnogi na društvenim mrežama kritikuju takav pogled na brak, jer se kosi s tradicionalnim shvatanjem trajnosti i stabilnosti.

"Ako bi do toga došlo, bilo bi veoma teško, ali bismo na kraju morali da prihvatimo situaciju i da budemo srećni zbog druge osobe", smatra ona.

Za kraj ističe da društvo od malih nogu uči ljude da postoji samo jedna "prava" osoba.

"Svi odrastamo verujući da treba da imamo samo jednu osobu, svog princa ili princezu. Mi svakog dana rušimo te predstave i način razmišljanja."