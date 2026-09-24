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Kako temperature padaju, sušenje veša postaje jedna od najneprijatnijih kućnih obaveza. Tokom jeseni i zime odeća se suši znatno sporije, a korišćenje mašine za sušenje može da poveća račun za struju.

Međutim, jednostavan japanski trik, poznat kao "metoda duge", obećava da će ubrzati sušenje bez ikakvih dodatnih troškova.

Potrebno vam je samo nekoliko stvari

Za ovaj trik potreban vam je običan stalak za sušenje veša, štipaljke ili vešalice i mokar veš.

Suština metode, koju Japanci nazivaju "krivolinijsko sušenje", jeste da odeću ne kačite zbijeno u ravnim redovima, već da svaki komad okačite na vešalicu kako bi između njih ostalo više prostora za strujanje vazduha.

Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Raspored je ključ uspeha

Osim razmaka između komada odeće, važan je i njihov raspored na stalku. Manje komade treba postaviti u sredinu, dok duže komade, poput pantalona ili peškira, treba okačiti sa strane.

Na taj način ispod sredine stalka nastaje otvoreni "tunel" kroz koji vazduh lakše cirkuliše, što može da ubrza sušenje.

Još jedan savet za brže sušenje

Stručnjaci preporučuju da veš sušite u dobro provetrenoj prostoriji ili uz otvoren prozor kako biste sprečili stvaranje vlage i buđi.

Ako ipak želite dodatno da ubrzate sušenje, grejani stalak za veš može biti ekonomičnija opcija od mašine za sušenje. Takvi stalci funkcionišu kao obični, ali se priključuju na struju, pa njihove šipke emituju toplotu i pomažu da se odeća osuši brže, a pritom često troše znatno manje električne energije od klasičnih sušilica.