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Miris pečenih paprika ovih dana širi se iz mnogih dvorišta i kuhinja, jer je sezona pripreme zimnice u punom jeku. A kada se pravi domaći ajvar, svaka domaćica ima svoju malu tajnu – od izbora paprike i načina pečenja, pa sve do dužine kuvanja. Ipak, jedan od najnapornijih poslova gotovo svima je isti: ljuštenje velike količine pečenih paprika.

Pečene crvene paprike za pripremu domaćeg ajvara i zimnice Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia

Upravo za to postoji jednostavan trik koji može značajno da olakša posao. Spasenija Marković, koja dobro poznaje tajne pripreme domaćeg ajvara, objašnjava za dnevno.hr da je važno šta ćete sa paprikama uraditi odmah nakon što ih skinete sa vatre.

Dobar ajvar počinje izborom paprike

Pre nego što dođete do ljuštenja, potrebno je odabrati pravu papriku. Prema Spasenijinom savetu, za ajvar je odlična sorta slonovo uho.

Najvažnije je da plodovi budu zdravi, kvalitetni i mesnati. Takve paprike ne samo da daju bolji ajvar već se ravnomernije peku, a kasnije se znatno lakše čiste.

Pečene crvene paprike za pripremu domaćeg ajvara i zimnice Foto: Dejan Burcer / Alamy / Profimedia

Upravo količina "mesa" paprike pravi veliku razliku kada se od nekoliko kilograma svežih plodova na kraju dobije mnogo manja količina gotovog ajvara.

Kako pravilno ispeći paprike za ajvar

Pečenje je sledeći važan korak, a ako koristite smederevac, temperatura ne bi trebalo da oscilira.

Vatra treba da bude jaka i ujednačena tokom čitavog procesa, zbog čega je potrebno redovno dodavati drva. Paprike se pritom okreću kako nijedna strana ne bi pregorela.

Pečene crvene paprike za pripremu domaćeg ajvara i zimnice Foto: Mitar gavric / Panthermedia / Profimedia

Cilj nije da paprika potpuno pocrni i izgori, već da bude dobro i ravnomerno ispečena sa svih strana. Kada primetite da kožica počinje da se odvaja od mesa, paprika je spremna za sledeći korak.

A upravo tada dolazi trik koji kasnije može da uštedi mnogo vremena.

Ispečene paprike odmah stavite u kese

Umesto da pečene paprike ostavite nepokrivene da se hlade na vazduhu, čim ih skinete sa vatre stavite ih u obične plastične kese.

Kese potom dobro zatvorite i paprike ostavite u njima preko noći.

Foto: Shutterstock

Dok stoje zatvorene, toplota i vlaga stvaraju efekat parenja. Paprika dodatno omekšava, a kožica se odvaja od mesa. Sledećeg dana dovoljno je da je povučete prstima i trebalo bi da se skida mnogo jednostavnije.

Ukoliko bi tek ispečene paprike ostale nezaštićene na vazduhu, njihova površina bi počela da se suši. Kožica tada može ponovo da prione uz meso, pa posao koji je već dovoljno zahtevan postaje još mukotrpniji.

Još jedan trik za uklanjanje sitnih crnih ljuspica

Kada oljuštite paprike, često na njima ostanu sitni delovi zagorele kožice i semenke koje je teško ukloniti jednu po jednu.

Spasenija savetuje da se za završno čišćenje pripremi velika posuda sa vodom. Paprike se mogu ispirati kako bi se uklonili preostali komadići kožice i semenke.

ajvar Foto: Emilija Randjelovic / Alamy / Profimedia

Međutim, postoji jedno važno pravilo – vodu treba često menjati.

Čim postane mutna i napuni se crnim ljuskicama, treba sipati novu. U suprotnom, sitni delovi kožice koji plutaju u vodi mogu ponovo da se zalepe za već očišćene paprike.

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