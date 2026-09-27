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Knedle za supu deluju jednostavno, ali baš kod njih mala razlika u pripremi može da odluči da li će biti vazdušaste i mekane ili će se raspasti čim ih ubacite u šerpu. Jedna sitnica koju mnoge domaćice koriste jeste dodavanje malo ulja u smesu.

Za smesu od jednog jajeta dovoljne su svega 2 kapi ulja. Ovaj mali dodatak pomaže da knedle budu nežnije, a da pritom zadrže oblik tokom kuvanja.

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Supa sa knedlama Foto: Shutterstock

Umutite jedno jaje, dodajte prstohvat soli i umešajte griz. Smesa treba da bude dovoljno gusta da se može zahvatiti kašičicom, ali ne tvrda. Na kraju dodajte 2 kapi ulja i kratko promešajte.

Ostavite smesu nekoliko minuta da odstoji kako bi griz upio višak tečnosti. Zatim malom kašičicom zahvatajte smesu i spuštajte knedle u supu koja lagano vri.

Nemojte ih odmah mešati. Kada ih ubacite, ostavite ih nekoliko minuta da se stegnu, a zatim nastavite sa kuvanjem na umerenoj temperaturi. Knedle će tokom kuvanja narasti i postati mekane i lagane.

(Kurir.rs/Mondo)

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 VIDEO: Pilav i domaća supa

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Kako se prave pilav i domaća supa Izvor: instagram/zalogaj_mr