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Usisivačnam je prvi izbor kada želimo da za nekoliko minuta uklonimo mrvice, prašinu, dlake i sitne nečistoće sa poda. Međutim, činjenica da nešto može da stane u cev usisivača ne znači da je on predviđen da usisava sve i svašta. Neke stvari mogu oštetiti četke, filtere i crevo, druge mogu smanjiti usisnu snagu, dok pojedine predstavljaju i bezbednosni rizik.

Posebno je problematično kada iz navike usisivačem pokušavamo da pokupimo sve što se nađe na podu, poput komadića stakla, pepela, tečnosti, sitnih metalnih predmeta ili zemlje iz saksije, pa ovi predmeti zahtevaju drugačiji način čišćenja. Zato pre nego što uključite aparat, napravite kratku procenu onoga što se nalazi na podu. Nekoliko minuta ručnog čišćenja može vas poštedeti začepljenog filtera, oštećene četke ili mnogo ozbiljnijeg kvara.

1. Razbijeno staklo

Komadići razbijene čaše, flaše ili drugog staklenog predmeta nisu dobar izbor za običan kućni usisivač. Oštre ivice mogu oštetiti kesu ili unutrašnjost uređaja, zaglaviti se u četki ili napraviti problem u crevu.

Staklo Foto: Shutterstock

Najpre obujte obuću i stavite zaštitne rukavice, pa pažljivo pokupite veće komade. Sitnije delove možete sakupiti pomoću čvrstog papira ili kartona, a površinu zatim obrisati vlažnim papirnim ubrusom kako biste pokupili preostale čestice. Ako je potrebno usisavanje, za ovakve situacije prikladniji je uređaj predviđen za grublje nečistoće, ali samo ako proizvođač izričito navodi da je takva upotreba dozvoljena. Na kraju obavezno proverite površinu pod dobrim svetlom. Najsitniji komadići stakla mogu biti gotovo nevidljivi, naročito na svetlom podu.

2. Pepeo iz kamina ili peći

Čak i kada vam se čini da je pepeo potpuno hladan, običan usisivač nije idealan za njegovo uklanjanje. Najveća opasnost je skriveni žar. Jedan mali komad užarenog uglja koji se nađe u kesi ili posudi za prašinu može predstavljati rizik od požara. Osim toga, veoma sitne čestice pepela mogu brzo zapušiti filter i smanjiti protok vazduha. Zbog toga pepeo prvo treba ukloniti lopaticom i četkom. Za tu namenu postoje i posebni usisivači za pepeo koji su konstruisani upravo za takav materijal.

Pepeo Foto: Pexels

Sličan problem predstavljaju i velike količine finog praha. Ako prospete brašno, šećer u prahu ili sodu bikarbonu, nemojte automatski posegnuti za usisivačem. Velika količina sitnih čestica može opteretiti filter i dospeti tamo gde ne bi trebalo.

3. Voda i druge tečnosti

Običan usisivač i prosuta voda nisu dobra kombinacija. Ako uređaj nije namenjen za mokro usisavanje, tečnost može dospeti do električnih komponenti i izazvati kvar, a u određenim okolnostima postoji i rizik od strujnog udara. Za prosutu vodu koristite krpu, ubruse ili mop. Ako je potrebno usisavanje tečnosti, koristite isključivo uređaj koji je predviđen za mokro čišćenje i pridržavajte se uputstava proizvođača.

4. Lepljive materije

Prosut med, sirup, sok, lepak ili druga lepljiva supstanca takođe ne bi trebalo da završi u običnom usisivaču. Takve materije mogu se zalepiti za unutrašnjost creva ili druge delove uređaja i kasnije privlačiti prašinu i prljavštinu. Ako organski ostaci ostanu zarobljeni u toplom i vlažnom delu aparata, mogu se pojaviti i neprijatni mirisi.

Med Foto: Shutterstock

Najjednostavnije rešenje je da lepljivu mrlju prvo uklonite papirnim ubrusom ili krpom, a zatim očistite površinu odgovarajućim sredstvom.

5. Kablovi, kanapi i duge trake

Dugački predmeti lako mogu da se obmotaju oko rotirajuće četke. Kabl za punjač, kanap, traka, ukrasna vrpca ili konac mogu se za nekoliko sekundi uvući u mehanizam i zaustaviti četku. Zato pre usisavanja sklonite kablove sa poda i pokupite sve duge predmete. Ako se nešto ipak namota oko četke, odmah isključite uređaj i pažljivo uklonite predmet – nemojte pokušavati da ga izvučete dok je aparat uključen.

6. Novčići, spajalice i sitni tvrdi predmeti

Sitnice koje svakodnevno završavaju na podu mogu izgledati bezazleno, ali ih usisivač ne mora „progutati“ bez posledica. Novčići, spajalice, igle, šrafovi, plastični delovi, kamenčići i male igračke mogu oštetiti četku, crevo ili unutrašnje komponente. Oštri predmeti mogu probušiti kesu, dok tvrdi komadi mogu napraviti problem kada velikom brzinom prođu kroz usisni sistem. Pre čišćenja zato vredi brzo pregledati pod i pokupiti sve predmete koji očigledno ne pripadaju usisivaču.

Novčići Foto: Shutterstock

7. Zemlja iz saksije

Prosuta zemlja je još jedna situacija u kojoj je bolje prvo uzeti metlu i lopaticu. Ako je zemlja vlažna, može se zalepiti za unutrašnje delove uređaja i doprineti začepljenju. Čak i suva zemlja u većoj količini stvara mnogo fine prašine koja može brzo opteretiti filter. Najpre pokupite najveći deo zemlje ručno, a zatim ostavite eventualne vlažne ostatke da se osuše. Tek nakon toga možete usisati sitne čestice koje su ostale na površini.

Pravilo koje će produžiti život vašem usisivaču

Usisivač jeste namenjen za prašinu i sitne nečistoće, ali nije zamena za metlu, lopaticu, krpu ili specijalizovani uređaj. Pre nego što ga uključite, pogledajte šta se tačno nalazi na podu. Ako vidite tečnost, oštre komade, užareni pepeo, lepljivu masu, velike količine praha ili sitne tvrde predmete, prvo ih uklonite na drugi način.

Takva kratka provera ne oduzima mnogo vremena, a može sprečiti začepljenje filtera, oštećenje četke ili creva i nepotreban kvar uređaja. Usisivač će mnogo duže i bolje raditi ako ga koristite za ono za šta je zaista namenjen.

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