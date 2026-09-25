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Oslić je jedna od onih riba koje se često nađu na našem stolu, ali isto tako lako mogu da završe suve, bezukusne i potpuno nezanimljive. Međutim, uz dobru marinadu i pravilno vreme pečenja, od običnog fileta možete da napravite lagan i veoma sočan ručak.

Tajna ovog recepta krije se u kombinaciji limuna i pomorandže. Dok limun daje onu dobro poznatu svežinu koja se odlično slaže sa ribom, sok od pomorandže ublažava njegovu kiselost i donosi blagu slatkoću i aromu zbog koje oslić dobija sasvim drugačiji ukus.

Potrebno vam je svega nekoliko sastojaka, a priprema je toliko jednostavna da će uspeti čak i onima koji ribu gotovo nikada ne spremaju.

žena nožem seče oslić na kuhijnskoj dasci
Foto: Dragomir Radovanovic / Alamy / Profimedia

Sastojci za oslić iz rerne

Za dve osobe potrebno je:

  • 500 g fileta oslića
  • 4 kašike sveže ceđenog soka od pomorandže
  • 3 kašike sveže ceđenog soka od limuna
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 1 kašika sitno seckanog svežeg peršuna
  • 1/2 kašičice soli
  • malo sveže mlevenog bibera

Priprema oslića

žena nožem seče oslić na kuhijnskoj dasci
Foto: Dragomir Radovanovic / Panthermedia / Profimedia

  1. Ako koristite zamrznuti oslić, prvo ga potpuno odmrznite. Nemojte preskakati sledeći korak – filete dobro osušite kuhinjskim papirom kako na njima ne bi ostalo previše vode.
  2. Kod svežeg oslića proverite da li su ostale sitne kosti, uklonite ih i takođe prosušite ribu.
  3. Pomorandžu i limun dobro operite, pa iscedite potrebnu količinu soka.
  4. U manjoj posudi sjedinite četiri kašike soka od pomorandže, tri kašike limunovog soka i maslinovo ulje. Dodajte sitno iseckan peršun, so i malo sveže mlevenog bibera, pa sve dobro promešajte.
  5. Filete oslića rasporedite u pliću posudu i prelijte pripremljenom citrusnom marinadom. Pažljivo ih okrenite kako bi marinada dospela sa svih strana.
  6. Potom ih stavite u frižider i ostavite između 15 i 20 minuta.

Nemojte držati ribu predugo u marinadi

Upravo ovde postoji jedna mala caka koja može da napravi veliku razliku.

Možda vam deluje da će oslić biti ukusniji što duže ostane u marinadi, ali sa citrusima to nije slučaj.

Limun i pomorandža sadrže kiseline koje vremenom utiču na proteine u ribi i menjaju teksturu njenog nežnog mesa. Zato je 15 do 20 minuta sasvim dovoljno da oslić poprimi aromu. Ako ga ostavite znatno duže, tekstura može da postane drugačija nego što želite.

Koliko dugo se peče oslić?

oslić sa povrćem kao prilogom
Foto: Sergii Koval / Alamy / Profimedia

  1. Rernu zagrejte na 200 stepeni.
  2. Pleh ili odgovarajuću posudu obložite papirom za pečenje, pa filete izvadite iz marinade i poređajte tako da se međusobno ne preklapaju.
  3. Preko svakog možete da sipate još po malo marinade, ali nema potrebe da svu tečnost iz posude prebacujete u pleh.
  4. Oslić pecite približno 10 do 15 minuta. Tačno vreme zavisiće od debljine fileta, pa je mnogo važnije pratiti izgled ribe nego minut po minut gledati na sat.
  5. Kada meso izgubi providnost i počne lako da se razdvaja na listiće pod blagim pritiskom viljuške, riba je spremna.

Nemojte je nepotrebno ostavljati u rerni, jer upravo predugo pečenje najčešće pretvara sočan oslić u suvu ribu.

Šta poslužiti uz oslić?

Tek pečene filete pospite sa još malo svežeg peršuna, a pored njih možete da stavite kriške limuna ili pomorandže.

Kao prilog odlično će poslužiti kuvani ili pečeni krompir, pirinač, blitva ili jednostavna sezonska salata.

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