Slušaj vest

Brojni saveti za sređivanje doma baziraju se na upotrebi jeftinih namirnica iz špajza, pri čemu se alkoholno sirće izdvaja kao izuzetno delotvorno u borbi protiv kamenca, skorele sapunice i najupornijih neprijatnih mirisa. Ipak, njegova intenzivna i penetrantna aroma često odvraća ljude od redovne primene.

Kobinacija alkoholog sirćeta i lovorovog lista idealna za neprijatne mirise Foto: Profimedia

Kombinovanje alkoholnog sirćeta sa lovorovim listom nema nikakvu hemijsku reakciju, već je njegova uloga isključivo u obogaćivanju mirisne note. Lovor uspešno maskira prepoznatljivi miris sirćeta, pa se kao rezultat dobija prirodan biljni preparat koji osvežava čitav dom. Sama izrada ovog mirišljavog spreja izuzetno je prosta, premda zahteva par dana čekanja kako bi lovorov list oslobodio svoja eterična ulja.

Mirovanje mešavine je ključni korak

U staklenu posudu s poklopcem sipajte pola litra alkoholnog sirćeta i ubacite 8 do 10 listova osušenog lovora. Posudu dobro zatvorite i odložite na tamno i sveže mesto, gde treba da odstoji između jedne i dve nedelje kako bi se sastojci proželi. Kada prođe predviđeno vreme, tečnost procedite, razblažite jednakom količinom čiste vode i prelijte u bocu sa raspršivačem.

Kobminacija alkoholnog sirćeta i lovorovog lista idealna za neprijatne mirise Foto: Shutterstock

Na ovaj način dobijate biljnu mešavinu koja odravanje doma čini daleko prijatnijim iskustvom, ostavljajući dugotrajan osećaj svežine u svim prostorijama.

Gde sve možete primeniti ovaj domaći sprej?

Iako mnogi nisu sigurni kako sve mogu iskoristiti ovu tečnost, opsežnost njene primene u kući je zaista velika. Pokazala se izvanredno pri neutralisanju mirisa i brisanju unutrašnjih i spoljnih zidova frižidera, osvežavanju praznih garderobera, polica u ostavi, kao i za glancanje kuhinjskih radnih površina i zidnih pločica.

Osim toga, idealna je za osvežavanje unutrašnjosti kanti za otpatke nakon pranja, kao i za prebrisavanje kvaka, vrata i svih onih površina kojima ne smeta kontakt sa vodom.

Lovorov list pomaže kod uklanjanja neprijatnih mirisa Foto: Shutterstock

Sama primena je vrlo prosta: tečnost isprskajte direktno na željeno mesto ili njome nakvasite krpu, pa sve dobro prebrišite suvom pamučnom tkaninom. Kod čišćenja rashladnih uređaja preporučuje se da aparat najpre potpuno ispraznite i da rastvor nanosite isključivo preko krpe.

Na kraju, treba imati u vidu da ovaj biljni sprej služi kao odlično prirodno sredstvo za čišćenje i osvežavanje, ali nema dezinfekciona svojstva i ne može poslužiti kao zamena za specijalizovana hemijska sredstva kada je neophodno potpuno uništavanje bakterija i mikroorganizama.

Pogledajte video: Kako koristiti lovorov list za negu kose