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Sara Džouns spremala se za sastanak s muškarcem kojeg je poznavala još iz osnovne škole, ali je veče ubrzo krenulo potpuno neočekivanim tokom. Džouns, koja je na TikToku poznata kao @krazysarai, ispričala je da je zbog nervoze pre izlaska popila piće kako bi se opustila.

Dok se spremala, otišla je u kupatilo i primetila nešto neobično. Svoje iskustvo podelila je u videu koji je prikupio više od 36 hiljada lajkova. Objasnila je da je u početku primetila ružičastu boju urina, što je pripisala soku koji je pomešala s pićem. Međutim, nakon što joj je muškarac s kojim je trebalo da se nađe poslao poruku da stiže, ponovo je otišla u toalet i videla da je urin crven.

Odveo ju je u hitnu pomoć

Tada je shvatila da krvari i odlučila da mu odmah kaže šta se dešava, iako joj je cela situacija bila neprijatna. Umesto planiranog izlaska, njih dvoje završili su u hitnoj pomoći. Kada su stigli, Džouns je medicinskoj sestri objasnila da ju je doveo muškarac s kojim je bila na sastanku. Prema njenim rečima, sestra joj je tada rekla da je njegova reakcija "veliki plus" i da bi trebalo da nastavi da izlazi s njim. Džouns se, kako kaže, složila s tom procenom.

Odvezao ju je i po lekove

Lekari su joj nakon pregleda utvrdili upalu mokraćnih puteva i prepisali antibiotike. Njen pratilac ju je potom odvezao do jedine dežurne apoteke koja je bila udaljena od bolnice. Iako sastanak nije izgledao ni približno onako kako je zamišljala, Džouns je rekla da joj je bilo prijatno u njegovom društvu i da je cenila način na koji se poneo.

"Ovo je ogroman green flag"

Mnogi pratioci u komentarima istakli su da je muškarac pokazao svoju najbolju stranu jer joj je pomogao u neprijatnoj situaciji.

"Ok, on je pravi, zadrži ga", "Ne, to je stvarno ogroman plus. Ljudi pokažu svoje pravo lice tek kada je neko u nevolji", "Nemate pojma koliki je ovo ogroman green flag", "I meni se to dogodilo, takođe sam dobila upalu na sastanku i on me je odveo lekaru. Bilo je kasno, oko 22 sata, a sutradan se pojavio sa sokom od brusnice i filmovima da me pazi. Danas smo u braku", "Smešno mi je da čitam sve ove komentare o 'velikim plusovima' nakon onog videa o prevari, lol“, neki su od komentara.

Veza na kraju nije potrajala, ali mnogi su se složili da je njegova reakcija u tom trenutku pokazala brigu i spremnost da joj pomogne kada joj je to bilo najpotrebnije.

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