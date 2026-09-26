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Trudnoća je blagosloveno stanje tokom kojeg je žena veoma osetljiva i oprezna jer je svesna da nije u pitanju samo njeno zdravlje i život, već i njene nerođene bebe. Upravo želeći da zaštite taj nerođeni život u sebi, buduće mame ponekad podležu pritiscima okoline ili sujeverja, pa stalno slušaju "nemoj ovo", "ne valja ono"... Jedna od stvari za koju se u mnogim krajevima Srbije veruje da trudnice "ne valja" da rade je odlazak na groblje.

Mnoge buduće mame se nađu u dilemi da li na zadušnice smeju da odu na groblje, a ponekad se nažalost desi i da tokom njihove trudnoće premine neka njihova bliska osoba, pa su u dilemi da li smeju da idu na sahranu...

Prema rečima teologa i veroučitelja Aleksandra Đurđevića - Crkva trudnicama ne zabranjuje odlazak na groblje, već je u pitanju sujeverje.

"Da li trudnice smeju da dolaze na groblje? Pravoslavna crkva ne zabranjuje trudnicama odlazak na groblje. Ne postoji striktna zabrana propisana od strane Crkve da je trudnicama zabranjen odlazak na groblje. Jedino ako je u pitanju veliki stres, ali u tom slučaju treba poslušati doktora koji vodi trudnoću. U nekim krajevima Srbije običaj je da trudnice ne idu na groblje. Verujem da je to mahom samo za sahrane, jer je žena u blagoslovenom stanju osetljiva i mora da pazi na svoje zdravlje jer u utrobi nosi život. Da kažemo da ne ide na groblje ih praktičnih, odnosno zdravstvenih razloga", rekao je veroučitelj u videu objavljenom na Instagramu, pa nastavio:

Foto: Shutterstock

"Ako je u pitanju odlazak na grob bliske osobe, ni tu ne postoji zabrana. Ako vam neko upokojen nedostaje, slobodno ga možete posetiti, obići njegov grob i pomoliti se Bogu za spasenje duše njegove.

Ukoliko se tokom vaše trudnoće upokoji vama bliska osoba, naravno da možete otići na sahranu, ali treba biti obazriv i mudar u tim situacijama jer može biti opasno po majku i bebu. Ako je trudnoća rizična ili se žena ne oseća dobro, nije greh da ne ide. Ako joj odlazak izaziva jak stres ili strah, bolje je da se moli kod kuće.

Priče tipa - ne valja za dete, može nešto loše da se prenese ili jednostavno trudnica ne sme na sahranu ili groblje, nisu crkveno učenje, već narodna verovanja i sujeverje. Ako idem, nešto će se loše desiti. Sujeverje nije od Boga, već od ljudskog straha i neznanja. Groblje je mesto molitve i iščekivanja drugog Hristovog dolaska i vaskrsenja mrtvih", poručio je.

Video: Novo groblje u Kaluđerici