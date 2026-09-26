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U poređenju sa grčkom musakom, turska verzija se više oslanja na ukus belog luka, crvene paprike i ljute papričice. Ne koristi bešamel sos, crveno vino, lovorov list i začine poput origana ili cimeta koji grčkoj musaki daju jedinstven ukus.

Jedina izmena u originalnom receptu jeste pečenje patlidžana u rerni umesto prženja u tiganju sa uljem. To je jednostavno zdravije i štedi mnogo vremena, a i dalje je ukusno! Mnogi ljudi u Turskoj vole da rade isto. Ali ako želite da napravite musaku na tradicionalan način, obično biste patlidžan pržili.

Turska musaka je neverovatno ukusno i začinjeno jelo koje je veoma popularno u Turskoj, a ovaj recept je predviđen za 6 porcija i pravi se za 50 minuta sa pečenjem.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

4 srednje velika patlidžana oljuštena na trake, prepolovljena, isečena na debele kriške

4 kašike biljnog ulja ili ulja od avokada (3 za patlidžan, 1 za dinstanje)

so i biber po ukusu

450 g mlevenog goveđeg mesa

1 crni luk sitno iseckan

2 čena belog luka mlevena

180 ml tatli paste od turske crvene paprike ili pola paradajz paste i pola tatli paste (dobra zamena je staviti blagi ajvar)

2 paradajza

3 zelene turske paprike (manje zelene babure ili šiljaste zelene paprike)

600 ml vode, još po potrebi

Pahuljice turske crvene čili papričice po ukusu ili neke druge čili papričice pri ruci

Priprema:

Zagrejte rernu na 230 °C. Oljuštite patlidžane na trake, prepolovite ih, isecite na debele kriške i stavite ih u posudu za pečenje. Dodajte biljno ulje, so i biber. Zatim promešajte dok se ne sjedini. Pecite oko 20 minuta dok patlidžani ne porumene.

Zatim zagrejte malo biljnog ulja u velikom tiganju ili loncu na srednjoj vatri. Dinstajte mleveno goveđe meso dok ne porumeni. Dodajte luk i beli luk. Pržite dok luk ne postane providan.

Zatim dodajte pastu od crvene paprike i mešajte dok se sve ne sjedini. Dodajte paradajz, zelene paprike, vodu, so, biber i ljutu papričicu. Sve prokuvajte, a zatim ostavite da sos krčka 5 minuta.