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Novac može da kupi mnogo toga, ali ljubav nikada nije bila među tim stvarima. Upravo zato prevaranti često ciljaju imućne ljude koji prolaze kroz težak period života, koristeći njihove emocije kako bi došli do bogatstva. Najnoviji slučaj koji je privukao pažnju javnosti odnosi se na milijunsku tužbu udovice Marijen Flipo protiv eskorta Grega Stara, kojeg optužuje da ju je prevario za čak šest miliona dolara.

Udovica tvrdi da ju je eskort ubedio da mu da milione

Marijen Flipo podnela je tužbu protiv 38-godišnjeg Grega Stara, muškarca koji je radio za eskort agenciju nakon što ga je angažovala kao društvo posle smrti supruga Čeda Flipa.

Čed Flip bio je softverski programer koji je pomogao u razvoju popularne platforme Robloks, a izvršio je samoubistvo 2024. godine.

U tužbi se navodi da je Star manipulisao udovicom tako što joj je izjavio ljubav.

Navodno joj je rekao da mogu biti zajedno samo ako otkupi njegov ugovor vredan 10 miliona dolara.

Alkohol, lekovi i milionski potpisi

Prema tužbi, Flipo (49) bila je u hotelskoj sobi lanca For Sizons, gde joj je navodno poslužen alkohol dok je istovremeno bila pod dejstvom više lekova na recept. U takvom stanju, tvrdi ona, potpisala je dokumenta kojima je Staru prenela milione dolara.

Sa druge strane, Star negira optužbe.

"To uopšte nije tačno."

Njegovi advokati Tod Spodek i Džeremi Fajgenbaum tvrde da je reč o odnosu između dve odrasle osobe koje su dobrovoljno pristale na njegove uslove.

Kažu da poseduju pisane poruke, audio i video-zapise koji, prema njihovim tvrdnjama, prikazuju sasvim drugačiju priču.

Psihijatar otkriva zašto bogati često postaju mete

Psihijatar dr Dejvid Puder kaže da profesionalni prevaranti ne traže samo bogate ljude – već one koji imaju emocionalne slabosti.

"Ako imate mnogo novca, imate metu na leđima. Što je više novca, meta je veća."

Dodaje da su posebno ranjive osobe koje nikada ranije nisu bile ozbiljno prevarene.

"Empatija, odanost i sposobnost da se vežete za nekoga čine vas dobrim partnerom, ali upravo te osobine mogu biti zloupotrebljene u ljubavnoj prevari."

Prema njegovim rečima, takvi manipulatori često ispoljavaju takozvanu "mračnu tetradu" ličnosti – narcizam, psihopatiju, makijavelizam i sadizam.

Profesionalni zavodnici koji žive od tuđeg novca

Jedan izvor opisao je muškarca koji godinama obilazi zapad SAD i sistematski osvaja usamljene žene, najčešće zaposlene u tehnološkoj industriji.

Kaže da nije reč samo o fizičkom izgledu, već o neverovatnoj sposobnosti da učini da se žena oseća kao centar sveta.

"Još rano u životu odlučio je da nikada neće raditi za platu. Posvetio se tome da živi od žena."

Prema tvrdnjama izvora, žene mu plaćaju avionske karte, luksuzne hotele, a često ih nagovori i da zajedno uzmu psa kako bi odnos delovao ozbiljnije i porodičnije.

Navodno je od jedne žene dobio polovinu kuće na jezeru, dok je druge ubeđivao da ulažu u berzu preko računa koji su zapravo bili otvoreni na njegovo ime.

Takve veze traju od nekoliko meseci do nekoliko godina, dok ne pronađe novu žrtvu.

Ljubavno "bombardovanje" kao moćno oružje

Dr Puder upozorava da je jedna od najčešćih taktika takvih ljudi takozvano love bombing – preterano iskazivanje ljubavi i pažnje na samom početku veze.

"Kada idealizacija postane previše intenzivna, odnos počinje da deluje kao prilika koja se pruža jednom u životu."

U tom trenutku, objašnjava, hormoni poput oksitocina i dopamina preuzimaju kontrolu, dok racionalni deo mozga postaje manje oprezan. Takvi slučajevi nisu rezervisani samo za anonimne bogataše.

Milijarder Dejvid Gefen (83), čije se bogatstvo procenjuje na devet milijardi dolara, prošao je kroz buran razvod od Donovana Majklsa, čije je pravo ime Dejvid Armstrong.

Armstrong je tvrdio da je njihov prvi susret bio plaćen 10.000 dolara, dok je u sudskim dokumentima optužio Gefena da je zahtevao ekstreman seksualni život i potpunu kontrolu nad njim.

Gefenovi advokati uzvratili su optužbama da je bivša porno-zvezda iskorišćavala njegovu velikodušnost kroz luksuzna putovanja, šoping i pretplate na OnliFens.

Oba spora kasnije su rešena vansudskim dogovorom, a detalji nagodbe nisu objavljeni. Zanimljivo je da nisu imali predbračni ugovor.

Armstrong danas tvrdi da su ostali u dobrim odnosima.

"Dejvid i ja smo i danas dobri prijatelji. Učinio je mnogo lepih stvari za mene. Prava ljubav postoji."

Bivša Penthausova lepotica i novi milionski skandal

Još jedan slučaj privukao je pažnju javnosti.

Kalifornijski milijarder Stiven Klubek bio je veren sa Advom Lavi (29), bivšom Penthausovom lepoticom i popularnom zvezdom OnliFensa.

Lavi, poznata i kao Mija Ventura, optužena je za tešku krađu, provalu i neovlašćeno korišćenje tuđih ličnih podataka, dok se izjasnila da nije kriva.

Njih dvoje planirali su venčanje u Izraelu, ali joj sud nije dozvolio da napusti SAD.

Kasnije joj je ukinuta kaucija nakon što je skinula elektronsku nanogicu, a istražitelji navode da postoje potencijalne nove žrtve u Kaliforniji, Nevadi, Floridi, Italiji i Francuskoj.

Istovremeno, policija istražuje i tvrdnje da je Klubeku navodno davala ketamin.

Zašto se žrtve vraćaju

Uprkos svemu što se dogodilo, osoba bliska paru tvrdi da Klubek i dalje brine za bivšu verenicu.

Dr Puder kaže da takve reakcije nisu neuobičajene.

"Često viđam ljude koji se vraćaju čak i kada veruju da su bili iskorišćeni."

Upravo zato, upozorava, najveća opasnost nije samo u novcu koji neko poseduje, već u trenutku kada se bogatstvo spoji sa usamljenošću, tugom ili potrebom za ljubavlju – jer tada profesionalni manipulatori najčešće pronalaze svoju sledeću metu.