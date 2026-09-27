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Odnos prema ljubavi i intimi širom sveta različit je koliko je i različitih kultura. Dok Zapad neguje svoja pravila i slobode, od istoka do juga stvari su sasvim drugačije. Ono što se u zapadnjačkim društvima podrazumeva, neke kulture strogo brane. Ali gde god da pogledate, pristup ljubavi jedinstven je i poseban.

Spoj tradicije i modernizma

Za Južnu Koreju vezuje se posebna estetika, a ništa drugačije nije ni kada su u pitanju ljubavni odnosi. Dok je kultura romantike izrazito vizuelno razvijena, brak i natalitet su u dubokoj krizi. Po pitanju veza, Južnokorejci su poprilično skloni različitim ritualima. Tako su izlasci i veze podosta formalizovani, pa postoji proba pre zvanične veze, slavljenje 100 dana veze, usklađeno odevanje i slično. Kada je u pitanju seks, on je i dalje u sferi privatnosti i razgovor o njemu u javnosti smatra se nepristojnim. Međutim, s druge strane, u Južnoj Koreji se razvila sofisticirana industrija tzv. „love motels”, odnosno motela namenjenih susretima parova, budući da mladi sve do braka žive sa roditeljima. Kao potpuna suprotnost tome, među Južnokorejkama je sve popularniji pokret 4B, odnosno život bez braka, zabavljanja, dece i seksa. Upravo je životni stil posvećen karijeri i odbacivanju partnerskih odnosa doveo do najniže stope nataliteta na svetu.

Jedan od najvećih kontrasta po pitanju odnosa pronalazimo u Dubaiju. S jedne strane, ovde vladaju islamske vrednosti i tradicije koje uključuju ugovaranje brakova i porodičnih veridbi. S druge pak strane, u Dubaiju se nalazi gomila ekspata sa Zapada koji u odnosima praktikuju zapadnjačke tradicije. Među zapadnjacima su aplikacije za upoznavanje izrazito popularne, a zbog velike fluktuacije ljudi, svet zabavljanja često ima reputaciju površnosti. S obzirom na to da se zakonodavstvo u Dubaiju donekle liberalizovalo, ukinute su kazne za vanbračni život nevencanih parova, ali iskazivanje prisnosti u javnosti i dalje može rezultirati opomenama ili kaznama.

Slično kao i Dubai, i Izrael je mesto polariteta kada su u pitanju ljubavni odnosi. Izraelsko društvo obeleženo je izrazitim pluralizmom, pa su tako u urbanim sredinama poput Tel Aviva otvoreno prisutni liberalizam, LGBTIQ+ scena i kultura zakazivanja sastanaka preko aplikacija. U konzervativnijim sredinama, poput ortodoksnih četvrti Jerusalima, i dalje vlada sistem ugovorenih brakova i stroge zabrane fizičkih dodira pre braka. Sveukupno gledano, Izraelci generalno vole direktnost, dok je prilaženje partneru u sekularnim krugovima opušteno i neposredno. Uprkos seksualnim slobodama prisutnim u sekularnom društvu, izraelski natalitet je najviši među razvijenim zemljama, čemu doprinosi pritisak porodice da se stvori potomstvo.

Porodična čast i zapadni uticaji

U zemljama Magreba odnos prema intimnosti pod uticajem je islamskih vrednosti, lokalnih običaja te francuske i mediteranske kulture. Seksualnost je obavijena diskrecijom i osećajem drame, a u društvu je prisutna porodična čast, koja je uglavnom vezana za žene, pa su veze van braka izrazito stigmatizovane.

Ako gledamo zemlje Magreba, Tunis je u odnosu na ostale arapske zemlje znatno progresivniji, što dokazuju i zabrana poligamije još 1956. te znatno veća prava žena, dok su na primer Alžir i Maroko konzervativniji. Mladi u urbanim sredinama često koriste aplikacije za upoznavanje, a sastanci se najčešće dogovaraju diskretno, van sopstvene četvrti ili u privatnim prostorima. Mladi sve češće dovode u pitanje i tradicionalne tabue, poput zakonski ili društveno zabranjenog seksa pre braka.

Strast Meksika i dekonstrukcija rodnih uloga

Možda najliberalniji po pitanju iskazivanja osećanja i ljubavi svakako je Meksiko. U ovom društvu grljenje i ljubljenje na ulicama, trgovima i parkovima sasvim su normalni i potpuno prihvaćeni, a romantični gestovi i dalje su na ceni. Meksička kultura tako je vešto spojila katoličke korene sa strastvenim, toplim i ekspresivnim pristupom odnosima.

Iako su u Meksiku dugo vladale tradicionalne rodne uloge — muška dominacija i zaštitnički stav s jedne strane, i ideal ženske čednosti i posvećenost porodici s druge — danas se one sve više dekonstruišu, posebno u urbanim sredinama. Kada je izbor partnera u pitanju, porodica igra veliku ulogu. Pristup seksualnosti takođe je podeljen. U tradicionalnim porodicama on je i dalje uglavnom tabu, dok su mlađe generacije liberalnije i otvorenije po tom pitanju.

Različite kulture i različiti pristupi seksualnosti i ljubavi dokazuju svu šarolikost društva u kojem živimo. A kako ljubav i odnosi izgledaju od Azije do Južne Amerike, otkriće sami pojedinci. Uputite se sa nama na jedinstveno intimno putovanje u dokumentarnoj seriji Ljubav i seks, koja vas premijerno čeka na DOX TV-u od 28. 9. od 22:50.