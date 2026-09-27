da li ste znali?

da li ste znali?

Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Krstovdan praznik Vozdviženje časnog Krsta. Praznik ima posebno mesto jer podseća vernike na važnost duhovnog preobražaja, krštenja, i postojanosti u veri.

Na Krstovdan se drži strogi post, a mnogi vernici tog dana jedu samo hleb i grožđe.

Na današnji dan se posti, kako i sama poslovica kaže: "Ko se krstom krsti, na Krstovdan posti", a neki post poštuju čak i samo na grožđu i hlebu. Svakako, osim što tradicija nalaže da i sami pojedemo makar poneki grozd i time steknemo blagoslov, mnogi su zaboravili i običaj koji kaže da grožđe treba da podelimo i sa dragim ljudima.

Foto: Kurir/T. S.

U nekim krajevima naše zemlje, i dalje je zastupljeno verovanje da deljenje grožđa sa porodicom nosi simbol zajedništva i čistih i iskrenih želja.