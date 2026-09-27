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Klasična krompir salata sa lukom se pravi jednostavno kuvanjem krompira u ljusci, sečenjem na kolutove i mešanjem sa tanko sečenim lukom, uljem i sirćetom. Sprema se za nekoliko minuta i idealna je za posluženje uz bilo koju večeru, a mnogi je jedu i kao obrok salatu.

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Foto: Printscreen

Sastojci

1 kg krompira (najbolje crveni, jer se manje raspada)

2 do 3 glavice crnog luka

1 dl ulja

0.5 dl do 1 dl vinskog ili jabukovog sirćeta

So i biber po ukusu

Malo svežeg peršuna (opciono)

Priprema:

Operite krompir i stavite ga u hladnu, osoljenu vodu.Kuvajte dok viljuška lako ne prolazi kroz njega (oko 20 do 30 minuta).Ocedite vodu i ostavite krompir da se malo prohladi.Oljuštite topli krompir i isecite ga na kolutove debljine oko 4 mm.Oljuštite crni luk i isecite ga na tanke rebarce ili polukolutove. Posolite luk i ostavite ga da odstoji desetak minuta da omekša.U posudi pomešajte ulje, sirće, so i biber.Sjedinite krompir i luk, pa pažljivo prelijte dresingom da se krompir ne izlomi.Ostavite salatu da se potpuno ohladi i dobro upije ukuse pre služenje

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Recept za ulje i vodu od ruzmarina Izvor: @naraazizasmith/tiktok