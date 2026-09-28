Ovaj začin kisele krastavce čini savršenim: Ima ga u svim radnjama zdrave hrane, a iskusne domaćice ga redovno koriste
- Tajna hrskavih kiselih krastavaca je estragon, prirodni začin koji sprečava omekšavanje povrća i daje blagu aromu. Sušeni estragon može da se kupi u radnjama zdrave hrane i supermarketima.
- U receptu se krastavci kratko potapaju u ledenu vodu, slažu u sterilisane tegle sa začinima i preliju mešavinom vode, sirćeta, soli i šećera. Tegle se potom kuvaju 5 do 7 minuta i ostavljaju da se ohlade.
Ako ste se ikada pitali kako industrijom proizvedeni kiseli krastavci uvek savršeno "kvrcnu" pod zubima, tajna zapravo leži u jednom zaboravljenom, a lako dostupnom prirodnom začinu. I ne, nije reč o hemijskim konzervansima ili vinobranu, već o estragonu (poznatom i kao zmijska trava ili taragon).
Iskusne domaćice prenose recept koji je zaludeo sve ljubitelje zimnice, jer upravo ovaj začin garantuje čvrstinu svakog kiselog krastavca u tegli.
Zašto baš estragon?
Estragon u sebi sadrži prirodna eterična ulja i specifične kiseline koje sprečavaju omekšavanje povrća tokom stajanja. Pored toga što krastavcima daje neverovatnu, blago slatkastu i osvežavajuću aromu koja podseća na anis, on deluje kao prirodni čuvar teksture. Zahvaljujući njemu, krastavci ostaju jedri i hrskavi mesecima nakon pasterizacije.
Gde ga nabaviti?
Najbolja stvar je što vam za ovaj trik ne treba bogatstvo. Sušeni estragon možete pronaći u bukvalno svim bolje snabdevenim radnjama zdrave hrane, biljnim apotekama, kao i na odeljenjima začina u većim supermarketima. Cena mu je simbolična, a jedna kesica je dovoljna za celu turu zimnice.
Recept za savršeno hrskave krastavčiće sa estragonom
Sastojci (za oko 5 tegli od 720ml):
3 kg manjih krastavaca (kornišona)
1 litar vode
400 ml alkoholnog sirćeta (9%)
3 supene kašike šećera
2 supene kašike soli
1 kesica sušenog estragona (ili nekoliko grančica svežeg)
Po želji: mirođija, biber u zrnu, belu luk i slačica
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Priprema u 4 jednostavna koraka:
Krastavčiće dobro operite u hladnoj vodi i prosušite ih. Pre nego što ih stavite u tegle, potopite ih na sat vremena u ledenu vodu – to je dodatni trik za hrskavost.
Na dno svake sterilisane tegle stavite po nekoliko zrna bibera, malo mirođije i pola kafene kašičice sušenog estragona (nemojte preterivati, jer je veoma aromatičan). Nakon toga gusto poređajte krastavce.
U šerpi pomešajte vodu, sirće, so i šećer. Stavite na ringlu tek toliko da proključa i da se so i šećer potpuno rastope. Toplim (ali ne vrelim) prelivom napunite tegle do vrha i čvrsto zatvorite čistim poklopcima.
Tegle poređajte u duboku šerpu na čije ste dno stavili krpu (da se tegle ne bi dodirivale). Nalijte toplu vodu do visine zatvarača i kuvajte na umerenoj vatri. Od trenutka kada voda proključa, kuvajte tačno 5 do 7 minuta (krastavci treba blago da promene boju u maslinasto-zelenu). Sklonite šerpu sa vatre, ostavite tegle da se skroz ohlade u toj vodi, a zatim ih odložite na tamno i hladno mesto.
Sledeći put kada budete otvarali teglu, dočekaće vas najhrskaviji domaći krastavčići koje ste ikada probali!
(Kurir.rs/ Žena)
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