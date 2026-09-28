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Sušenje odeće bez mašine za sušenje u stanu može predstavljati veliki problem zbog stvaranja vlage i neprijatnih mirisa. Što se odeća duže suši bez dovoljno vazduha u zatvorenom prostoru, veća je verovatnoća da će poprimiti ustajao miris, a u toj borbi nijedan omekšivač ne može da pomogne.

U periodu kada grejanje još nije uključeno, a balkoni postanu mokri od kiše, važno je sprečiti nakupljanje vlage u domu, ali i to da odeća upije neprijatne mirise.

Prvu stvar možete da uradite dok se veš još nalazi u mašini za pranje. Kada se program završi, uključite još jednu centrifugu. Većina mašina ima poseban program samo za centrifugiranje.

Foto: Mikhail Mishchenko / Alamy / Profimedia

Dodatnim ciklusom izvući ćete još vode iz tkanine, što će doprineti bržem sušenju, a uz to ćete smanjiti mogućnost pojave ustajalog mirisa na odeći.

Može da pomogne ventilator

Ovo se posebno odnosi na peškire, debele majice i posteljinu, dok se za osetljive materijale poput vune i svile ne preporučuje centrifuga sa velikim brojem obrtaja.

Kada stavljate veš na sušenje, vodite računa da komade odeće ne postavljate preblizu jedne drugima. Veoma je važno da obezbedite protok vazduha jer će se tako odeća brže sušiti, posebno kada je reč o debljim tkaninama.

Dodatni trik koji može da pomogne u bržem sušenju jeste ventilator, koji tokom kišnih dana može ubrzati ceo proces. Usmerite ga tako da duva prema vešu i ubrzaćete njegovo sušenje.

Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Kondenzacija na prozoru može biti znak

Klikom na link saznajte čemu služe tri pregrade u fioci veš-mašine.

Prostoriju u kojoj sušite veš potrebno je dobro provetravati kako unutra ne bi ostala zarobljena vlaga koja može dovesti do stvaranja buđi. Umesto da prozor držite otvoren na kip, mnogo bolji efekat postići ćete ako nekoliko puta dnevno širom otvorite prozor i tako provetrite prostoriju i omogućite da višak vlage izađe napolje.

Korisno je uključiti i odvlaživač vazduha u prostoriji u kojoj sušite veš. Ako primetite kondenzaciju na prozorima, to je znak da se u prostoriji nakupila veća količina vlage i da je provetravanje posebno važno.

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