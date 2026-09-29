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Bivša saradnica Donalda Trampa Alina Haba (42) udala se za turskog milijardera Turhana Mildona (29), a njihovo raskošno venčanje u Njujorku privuklo je ogromnu pažnju javnosti. Svečanost je, prema pisanju američkih medija, koštala oko 10 miliona dolara, dok je prostor bio ukrašen sa gotovo 900.000 cvetova.

Alina Haba i Turhan Mildon venčali su se u luksuznom hotelu „Voldorf Astorija“ u Njujorku, gde su okupili brojne goste iz sveta politike, biznisa, sporta i zabave.

Pogledajte u galeriji raskošne kadrove o kojima bruji ceo svet:

1/8 Vidi galeriju Alina Haba i Turhan Mildon na venčanju u hotelu Voldorf Astorija u Njujorku Foto: instagram/alina_habba

Mildon je izvršni direktor turskog industrijskog konglomerata „Miler holding“, dok je Haba široj javnosti poznata kao nekadašnja pravna savetnica Donalda Trampa i jedna od njegovih bliskih saradnica. Prema pisanju „Njujork posta“, cena svadbenog slavlja procenjena je na oko 10 miliona dolara.

Venčanje ukrašeno sa 900.000 cvetova

Svečanost je održana u plesnoj dvorani na četvrtom spratu hotela, a prostor je bio ukrašen sa gotovo 900.000 cvetova dopremljenih iz različitih delova sveta.

Mladenci su zavete razmenili ispred velikog aranžmana od belih i ružičastih ruža, dok je ostatak sale bio ispunjen crvenim cvećem. Posebno je privlačio pažnju ogroman cvetni aranžman na plafonu, sa kojeg su se spuštali svetlucavi ukrasi.

U takvom ambijentu Alina i Turhan odigrali su svoj prvi ples. Za tu priliku u Njujork je posebno doputovao pevač iz Francuske, koji je izveo pesmu „Hier Encore“.

Foto: instagram/alina_habba

Tri venčanice tokom jedne večeri

Mlada je tokom večeri promenila čak tri haljine. Na početku ceremonije pojavila se u raskošnoj beloj venčanici sa čipkastim detaljima i dugim šlepom.

Kasnije se presvukla u dugu svetlucavu haljinu na tanke bretele, dok je za opušteniji deo večeri odabrala kratku belu haljinu sa korsetom ukrašenim šljokicama i cvetnim detaljima na suknji.

Turhan Mildon nosio je klasično crno odelo, belu košulju i leptir-mašnu.

Poznata imena među gostima

Uz mladence su gotovo cele večeri bila i Alinina deca, Kloi i Luk.

Foto: instagram/alina_habba

Venčanju su prisustvovali brojni poznati gosti, među kojima su bili bivši bokserski šampion Majk Tajson, direktor FBI Kaš Patel, Tod Blanš, Margo Martin i drugi ljudi iz Trampovog političkog i društvenog kruga. Posebno iznenađenje usledilo je na žurci posle venčanja, kada je nastupio reper Neli. Njegov nastup dodatno je podigao atmosferu i pretvorio završnicu večeri u pravi muzički spektakl.

Upoznali se početkom godine

Alina Haba i Turhan Mildon upoznali su se ranije ove godine na događaju u Kenedi centru, a njihova veza ubrzo je postala javna.

Za Alinu je ovo treći brak. Od 2011. do 2019. godine bila je udata za advokata Metjua Ajeta, sa kojim ima dvoje dece. Potom je od 2020. do početka 2026. bila u braku sa biznismenom Gregom Rubenom.

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