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Retrogradni Merkur stupa na snagu 24. oktobra, pa će se u Škorpiji pridružiti i retrogradnoj Veneri do 15. novembra. Retrogradno kretanje Merkura u Škorpiji najjače će udariti Škorpije, Lavove, Bikove i Vodolije.

Retrogradni Merkur u Škorpiji donosi period u kojem se vraćamo na teme koje smo pokušavali da potisnemo, prećutimo ili ostavimo za sobom.

Ovo je vreme dubokih razgovora, preispitivanja odnosa, tajni i emocija koje nisu do kraja razjašnjene. Merkur u Škorpiji ne voli površnost, pa tokom retrogradnog hoda možemo imati potrebu da istražimo šta se zaista krije iza nečijih reči, postupaka ili odluka.

Oprez sa zaključcima

Ovaj tranzit može vratiti u život osobe sa kojima su ostale nedovršene priče, ali i pokrenuti razgovore o poverenju, ljubomori, novcu, intimnosti i granicama. Reči izgovorene u afektu mogu imati veću težinu nego inače, pa je važno ne donositi zaključke na osnovu pretpostavki.

Merkur Foto: Irina Dmitrienko / Alamy / Alamy / Profimedia

Posebno je izražena potreba za privatnošću, analiziranjem i čuvanjem informacija za sebe. Neke tajne mogu biti otkrivene, dok druge mogu ostati skrivene sve dok ne dođe pravi trenutak.

Ovo je dobar period za vraćanje na stare planove, razgovore i odluke, ali i za pažljivo proveravanje poruka, dokumenata, dogovora i finansijskih detalja.

Umesto brzih reakcija, retrogradni Merkur u Škorpiji više pogoduje tišini, posmatranju i razmišljanju pre nego što nešto konačno kažemo ili odlučimo.

Podsetimo, poslednji retrogradni Merkur je bio u Raku ove godine.

(Kurir.rs/Informer)

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