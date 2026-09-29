Stavila je tri kapi ovoga u kupatilo i svi su je pitali šta to tako lepo miriše: Trik od 0 dinara koji radi bolje od skupih osveživača
- Kartonska rolna toalet papira može da posluži kao prirodan osveživač prostora ako se na unutrašnju stranu nakapaju 2 do 3 kapi eteričnog ulja.
- Miris se postepeno širi i traje dve do tri nedelje, pa sprejevi više nisu potrebni.
- Najbolje su lagane note poput limuna, pomorandže, lavande ili nane, uz oprez da se ulje ne sipa direktno na papir.
Mnogi troše novac na skupe komercijalne osveživače vazduha u spreju koji brzo izvetre i mirišu na hemikalije, ali rešenje za dugotrajnu svežinu u kupatilu zapravo leži u jednostavnom triku sa rolnom toalet-papira.
Evo kako obična kartonska rolna toalet papira može postati efikasan i prirodan osveživač prostora, posebno u kupatilu.
U čemu je tajna ovog trika?
Postupak ne može biti jednostavniji: dovoljno je nakapati 2 do 3 kapi eteričnog ulja na unutrašnju stranu kartonske rolne (nikako na sam papir). Kapi je najbolje rasporediti na nekoliko mesta.
Zašto ovo funkcioniše:
- Karton upija ulje i postepeno otpušta miris u prostor u manjim dozama.
- Kretanje vazduha pri svakom odmotavanju papira dodatno aktivira i širi miris.
- Jednostavna primena omogućava da osveživači u spreju više uopšte ne budu potrebni, a svežina traje dve do tri nedelje.
Koje eterično ulje odabrati?
Za male prostorije poput toaleta najbolje odgovaraju lagani i čisti mirisi. Nema potrebe za mešanjem više vrsta — jedno ulje je sasvim dovoljno:
- Limun ili pomorandža – pružaju svežinu i podižu raspoloženje.
- Lavanda – deluje umirujuće.
- Nana (menta) – daje osećaj hladovine i čistoće.
Najčešće greške koje treba izbegavati
Da bi trik uspeo bez neželjenih posledica, obratite pažnju na sledeća pravila:
- Nikada ne sipajte ulje direktno na papir – ostaviće vidljive masne mrlje.
- Ne natapajte celu kartonsku rolnu – previše jak miris u malom prostoru brzo postaje napadan.
- Obnovite kapi tek kada miris gotovo potpuno iščezne.
Uz ovaj jednostavan savet izbegavate hemiju, a prostorija ostaje uvek sveža.
(Kurir.rs/ Blic Žena)
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