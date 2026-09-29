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Mnogi troše novac na skupe komercijalne osveživače vazduha u spreju koji brzo izvetre i mirišu na hemikalije, ali rešenje za dugotrajnu svežinu u kupatilu zapravo leži u jednostavnom triku sa rolnom toalet-papira.

Evo kako obična kartonska rolna toalet papira može postati efikasan i prirodan osveživač prostora, posebno u kupatilu.

U čemu je tajna ovog trika?

Postupak ne može biti jednostavniji: dovoljno je nakapati 2 do 3 kapi eteričnog ulja na unutrašnju stranu kartonske rolne (nikako na sam papir). Kapi je najbolje rasporediti na nekoliko mesta.

Zašto ovo funkcioniše:

- Karton upija ulje i postepeno otpušta miris u prostor u manjim dozama.

- Kretanje vazduha pri svakom odmotavanju papira dodatno aktivira i širi miris.

- Jednostavna primena omogućava da osveživači u spreju više uopšte ne budu potrebni, a svežina traje dve do tri nedelje.

Par kapi eteričnog ulja sipajte na karton toalet papira Foto: Shutterstock

Koje eterično ulje odabrati?

Za male prostorije poput toaleta najbolje odgovaraju lagani i čisti mirisi. Nema potrebe za mešanjem više vrsta — jedno ulje je sasvim dovoljno:

- Limun ili pomorandža – pružaju svežinu i podižu raspoloženje.

- Lavanda – deluje umirujuće.

- Nana (menta) – daje osećaj hladovine i čistoće.

Eterično ulje lavande Foto: Shutterstock.

Najčešće greške koje treba izbegavati

Da bi trik uspeo bez neželjenih posledica, obratite pažnju na sledeća pravila:

- Nikada ne sipajte ulje direktno na papir – ostaviće vidljive masne mrlje.

- Ne natapajte celu kartonsku rolnu – previše jak miris u malom prostoru brzo postaje napadan.

- Obnovite kapi tek kada miris gotovo potpuno iščezne.

Uz ovaj jednostavan savet izbegavate hemiju, a prostorija ostaje uvek sveža.

(Kurir.rs/ Blic Žena)

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