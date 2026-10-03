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Tek ste obrisali police, komode i prozorske daske, a već nekoliko sati kasnije na njima se ponovo vidi prašina? Problem nije uvek u tome što niste dobro očistili. Prašina se u domu stvara neprestano, ali postoji jednostavan trik koji može da uspori njeno taloženje na pojedinim površinama.

Za ovaj trik potrebni su samo voda i nekoliko kapi apotekarskog glicerina. Dovoljno je da u jedan litar hladne ili mlake vode dodate dve do tri kapi glicerina, zatim u rastvor umočite krpu od mikrofibera i dobro je iscedite. Krpa treba da bude samo blago vlažna.

Talog od kafe i soda bikarbona: Prirodno sredstvo za čišćenje masnih površina Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Pre toga je važno da uklonite postojeći sloj prašine. Najbolje je da krenete od najviših površina, poput vrhova ormara, polica i garnišni, pa da se postepeno spuštate ka stolovima, komodama i prozorskim daskama. Na taj način prašina koja tokom čišćenja pada neće završiti na mestima koja ste već obrisali.

Zašto se prašina tako brzo vraća

Prašina nije samo prljavština koja dolazi spolja. U njoj se nalaze sitna vlakna sa odeće i nameštaja, čestice kože, polen, dlake kućnih ljubimaca i druge nečistoće koje neprestano kruže vazduhom. Zato nije moguće potpuno sprečiti njeno pojavljivanje, ali način čišćenja može da utiče na to koliko brzo će se ponovo nataložiti.

Foto: Profimedia

Krpa od mikrofibera je dobar izbor jer sitne čestice zadržava među vlaknima, umesto da ih samo raznosi po prostoriji. Kada joj se doda veoma mala količina glicerina, na odgovarajućim površinama može da ostane tanak sloj zbog kojeg se prašina nešto sporije zadržava.

Ali ovde je najvažnije pravilo – ne preterujte.

Dve do tri kapi su sasvim dovoljne

Ako sipate više glicerina misleći da ćete dobiti bolji efekat, možete postići upravo suprotno. Previše glicerina može da ostavi lepljiv trag na nameštaju, pa će se na površinu još lakše lepiti prašina, dlačice i vlakna.

Zato je važno da se držite male količine: dve do tri kapi na jedan litar vode.

Pre nego što rastvor upotrebite na celoj površini, isprobajte ga na malom i neupadljivom delu nameštaja. Sačekajte neko vreme i proverite da li je površina ostala čista, bez masnih tragova, lepljivosti ili promene boje.

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Gde ne treba koristiti glicerin

Ovaj trik nije pogodan za svaki materijal. Glicerin ne bi trebalo koristiti na neobrađenom drvetu, nauljenom nameštaju, prirodnom kamenu, antikvitetima i osetljivim lakiranim površinama.

Oprez je potreban i kod tamnog i visokosjajnog nameštaja, jer se na njemu tragovi mnogo lakše primećuju.

Kod takvih površina sigurnije je koristiti samo blago vlažnu krpu od mikrofibera i sredstvo namenjeno baš toj vrsti materijala.

Ne koristite ga za podove

Foto: Profimedia

Glicerin ne bi trebalo sipati ni u vodu za pranje podova. Na laminatu, parketu ili pločicama može da ostavi tanak, klizav sloj i vidljive tragove.

Isto važi za kvake, kuhinjske radne površine i druga mesta koja se često dodiruju. Ako na njima ostane i najmanji lepljivi sloj, prljavština će se još brže skupljati.

Video: Savet za brisanje prašine