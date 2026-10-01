Kisele paprike punjene kupusom: Proveren recept za hrskavu zimnicu koju ćete obožavati
Kisele paprike punjene kupusom jedna su od onih zimnica bez kojih mnoge trpeze teško mogu da se zamisle. Hrskava paprika, dobro začinjen kupus i kiselo-slatki preliv prave savršenu kombinaciju uz pečenje, pasulj, krompir ili jednostavno kao salatu tokom zime.
Najvažnije je da paprike budu čvrste i zdrave, da kupus ne bude previše voden i da se preliv potpuno ohladi pre nego što se sipa u tegle. Tako će paprike ostati lepo čvrste, a kupus neće omekšati više nego što treba.
- 4 kg čvrstih paprika srednje veličine
- 3,5 do 4 kg svežeg kupusa
- 80 do 100 g soli za kupus
- 3 l vode
- 1 l alkoholnog sirćeta
- 200 g soli
- 200 do 250 g šećera
- 20 g bibera u zrnu
Priprema:
- Preliv je najbolje pripremiti dan ranije. U veću šerpu sipajte vodu, sirće, so, šećer i biber. Kada provri, kuvajte još desetak minuta, a zatim sklonite sa šporeta i ostavite da se potpuno ohladi.
- Paprike dobro operite, odstranite peteljke i semenke, pa ih okrenite otvorom nadole da se dobro ocede.
- Kupus sitno izrendajte, posolite i lagano izgnječite rukama. Ostavite ga oko 15 minuta da malo omekša i pusti višak tečnosti, pa ga zatim blago ocedite. Kupus ne treba da bude raskvašen, već samo dovoljno mekan da se lako puni u paprike.
- Svaku papriku napunite kupusom, ali nemojte previše pritiskati da kupus ostane rastresit. Napunjene paprike ređajte uspravno u čiste i sterilisane tegle, što zbijenije, ali bez lomljenja.
- Kada su tegle pune, nalijte potpuno hladnim prelivom tako da paprike budu prekrivene. Ako koristite vinobran i konzervans, dodajte ih tek kada se preliv potpuno ohladi, prema uputstvu sa pakovanja.
- Tegle dobro zatvorite i ostavite na hladnom i tamnom mestu. Posle nekoliko dana proverite nivo tečnosti i po potrebi dolijte još hladnog preliva.
Paprike su najbolje nakon dve do tri nedelje, kada lepo povuku ukus i kiselinu.
Mali trik za bolji rezultat
Nemojte koristiti mekane ili prezrele paprike, jer će brzo izgubiti čvrstinu. Takođe, preliv nikada ne sipajte topao preko punjenih paprika, jer će ih omekšati i zimnica neće imati onu lepu hrskavost koju svi volimo.
Video: Kako se seče paprika