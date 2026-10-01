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Kisele paprike punjene kupusom jedna su od onih zimnica bez kojih mnoge trpeze teško mogu da se zamisle. Hrskava paprika, dobro začinjen kupus i kiselo-slatki preliv prave savršenu kombinaciju uz pečenje, pasulj, krompir ili jednostavno kao salatu tokom zime.

Najvažnije je da paprike budu čvrste i zdrave, da kupus ne bude previše voden i da se preliv potpuno ohladi pre nego što se sipa u tegle. Tako će paprike ostati lepo čvrste, a kupus neće omekšati više nego što treba.

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Foto: Printscreen/Youtube

Sastojci:

  • 4 kg čvrstih paprika srednje veličine
  • 3,5 do 4 kg svežeg kupusa
  • 80 do 100 g soli za kupus

Za preliv:

  • 3 l vode
  • 1 l alkoholnog sirćeta
  • 200 g soli
  • 200 do 250 g šećera
  • 20 g bibera u zrnu

Priprema:

mladi kupus
Mladi kupus je nutritivno bogata namirnica koja jača imunitet, podržava varenje i zdravlje kostiju, uz niz antioksidativnih i antiinflamatornih svojstava Foto: Shutterstock

  1. Preliv je najbolje pripremiti dan ranije. U veću šerpu sipajte vodu, sirće, so, šećer i biber. Kada provri, kuvajte još desetak minuta, a zatim sklonite sa šporeta i ostavite da se potpuno ohladi.
  2. Paprike dobro operite, odstranite peteljke i semenke, pa ih okrenite otvorom nadole da se dobro ocede.
  3. Kupus sitno izrendajte, posolite i lagano izgnječite rukama. Ostavite ga oko 15 minuta da malo omekša i pusti višak tečnosti, pa ga zatim blago ocedite. Kupus ne treba da bude raskvašen, već samo dovoljno mekan da se lako puni u paprike.
  4. Svaku papriku napunite kupusom, ali nemojte previše pritiskati da kupus ostane rastresit. Napunjene paprike ređajte uspravno u čiste i sterilisane tegle, što zbijenije, ali bez lomljenja.
  5. Kada su tegle pune, nalijte potpuno hladnim prelivom tako da paprike budu prekrivene. Ako koristite vinobran i konzervans, dodajte ih tek kada se preliv potpuno ohladi, prema uputstvu sa pakovanja.
  6. Tegle dobro zatvorite i ostavite na hladnom i tamnom mestu. Posle nekoliko dana proverite nivo tečnosti i po potrebi dolijte još hladnog preliva.

Paprike su najbolje nakon dve do tri nedelje, kada lepo povuku ukus i kiselinu.

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Foto: Shutterstock

Mali trik za bolji rezultat

Nemojte koristiti mekane ili prezrele paprike, jer će brzo izgubiti čvrstinu. Takođe, preliv nikada ne sipajte topao preko punjenih paprika, jer će ih omekšati i zimnica neće imati onu lepu hrskavost koju svi volimo.

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 Video: Kako se seče paprika

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Kako se najlakše seče paprika Izvor: TikTok/kellyscleankitchen