Sušenje mokrog veša na sušilici u stanu tokom hladnih i kišnih dana

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Čim stignu hladniji i kišni dani, sušenje veša u stanu postaje jedna od onih svakodnevnih muka za koje kao da nema idealnog rešenja. Balkon više nije opcija, radijatori još nisu topli, a mokra odeća satima visi na sušilici i polako puni prostor vlagom. Ako se tkanina predugo suši, čak ni najmirisniji omekšivač neće sprečiti onaj neprijatan, ustajao miris.

Problem, međutim, nije samo u tome što ćete omiljenu majicu čekati dva dana. Voda koja isparava iz mokrog veša ostaje u vazduhu, pa u zatvorenoj prostoriji može da napravi savršene uslove za kondenzaciju, orošene prozore, a vremenom i pojavu buđi. Dobra vest je da nekoliko jednostavnih poteza može značajno da ubrza sušenje i smanji količinu vlage u stanu.

Sušenje mokrog veša na sušilici u stanu tokom hladnih i kišnih dana Foto: Mikalai Lipski / Alamy / Profimedia

Prvi trik počinje još u mašini

Pre nego što izvadite opran veš, uključite još jedan ciklus centrifuge. Ovaj mali korak često pravi najveću razliku jer iz tkanine izvlači dodatnu količinu vode, pa će odeća na sušilicu stići znatno manje mokra.

Dodatna centrifuga posebno je korisna za peškire, posteljinu, dukseve i deblje pamučne stvari koje upijaju mnogo vode. Kod vune, svile i drugih osetljivih materijala ipak treba biti pažljiv i poštovati oznake na etiketi, jer veliki broj obrtaja može da ih ošteti.

Ne pravite gužvu na sušilici

Kada treba osušiti punu mašinu veša, prirodno je da pokušamo sve da naguramo na jednu sušilicu. Upravo tu najčešće pravimo grešku. Ako se mokri komadi dodiruju i preklapaju, vazduh teško prolazi između njih i sušenje se produžava.

Foto: Yevhen Rychko / Alamy / Profimedia

Ostavite što više prostora između odeće, a peškire, dukseve i druge deblje stvari dobro raširite.Sušilicu nemojte gurati tik uz zid ili zatvarati u mali ugao bez strujanja vazduha. Što više vazduha prolazi oko mokre tkanine, to će ona brže gubiti vlagu.

Ventilator može da zameni nedostatak toplote

Ako grejanje još nije uključeno, običan ventilator može biti veoma koristan saveznik. Nije poenta da zagreje veš, već da pokrene vazduhoko njega i na taj način ubrza isparavanje.

Postavite ventilator na bezbednu udaljenost i usmerite ga prema sušilici. Nema potrebe da radi na najjačoj brzini – čak i blag, ali neprekidan protok vazduha može skratiti vreme sušenja. Naravno, vodite računa da električni uređaj, kablovi i utičnice nikada ne budu u blizini mesta sa kojeg može da kaplje voda.

Ne držite prozor ceo dan „na kip“

Još jedna česta greška je da prozor tokom čitavog dana ostavimo malo otvoren. Iako deluje logično, mnogo je efikasnije nekoliko puta dnevno napraviti kratko i intenzivno provetravanje.

Otvorite prozor širom na pet do deset minuta kako bi vlažan vazduh brzo izašao iz prostorije. Ako možete da otvorite prozore u dve prostorije i napravite kratku promaju, efekat će biti još bolji. Tako ćete izbaciti vlagu bez nepotrebnog rashlađivanja zidova i celog stana.

Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Orošeni prozori vam već šalju upozorenje

Ako se tokom sušenja veša na prozorima pojavljuju kapljice vode, stakla se jako zamagle ili primetite vlagu oko okvira, to je znak da je vazduh u prostoriji već prezasićen vlagom.

Tada je provetravanje obavezno, a ako veš često sušite u zatvorenom prostoru, može da pomogne i odvlaživač vazduha. On istovremeno izvlači vlagu iz prostorije i ubrzava sušenje odeće, zbog čega je naročito praktičan u manjim stanovima i prostorijama sa slabijom ventilacijom.

Omekšivač neće rešiti ustajao miris

Foto: Nataliia Samoilova / Alamy / Profimedia

Kada tek opran veš nakon sušenja ne miriše sveže, često prvo pomislimo da sledeći put treba sipati više omekšivača. Međutim, uzrok je najčešće mnogo jednostavniji – odeća je predugo ostala vlažna.

Ustajao miris ne nastaje zato što nema dovoljno parfema, već zato što mokra tkanina dugo stoji bez dovoljno vazduha. Zato će dodatna centrifuga, bolji raspored na sušilici i redovno provetravanje uraditi mnogo više od još jednog čepa omekšivača.

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