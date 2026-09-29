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Svake jeseni ista priča. Danju sunce, na terasi još uvek prijatno, a ja gledam u saksije i razmišljam: „Ma mogu još malo napolju.“ Onda jedne noći temperatura naglo padne, a ujutru primetim da je fikusu opalo lišće ili da je hibiskus počeo da žuti. Zato je dobro znati kada je vreme da se biljke presele u kuću, ali i šta nikako ne treba raditi odmah po unošenju.

Ako ste tokom proleća izneli sobne biljke na balkon ili terasu, verovatno ste primetili koliko im je prijao boravak napolju. Fikus se razlistao, hibiskus cvetao, a neke saksije su toliko porasle da sada jedva znate gde ćete ih smestiti.

Ali ono što biljkama prija leti, ne mora da im odgovara u oktobru.

I zato se ne vodim samo time što je preko dana toplo. Mnogo je važnije koliko temperatura pada tokom noći.

Kada je vreme da ih unesete?

Za mnoge tropske sobne biljke, poput fikusa, šeflere i pojedinih vrsta palmi, dobar znak da je vreme za selidbu jesu noćne temperature koje se približavaju 10 stepeni.

cveće na terasi Foto: JH Photo / Alamy / Profimedia

Ne treba čekati da se pojavi mraz.

Osetljivije vrste mogu da reaguju i ranije, naročito ako su izložene hladnom vetru. Listovi tada počinju da žute, venu ili opadaju, pa se često pitamo šta smo pogrešili.

Nismo ih nužno loše zalivali. Moguće je da im je jednostavno postalo hladno.

Naravno, ne važi isto pravilo za svaku biljku. Neke balkonske vrste dobro podnose svežije jesenje vreme, dok tropske biljke treba ranije skloniti. Zato je važno da znate koju vrstu imate.

Pre nego što ih unesete, pogledajte šta se krije ispod listova

Evo koraka koji ne bih preskakala.

Kada unesemo saksiju sa terase, ne unosimo uvek samo biljku. Ponekad sa njom u stan stignu i sitne štetočine koje tokom leta nismo ni primetili.

Zato prvo pregledajte naličje listova, stabljike i površinu zemlje.

Ako primetite sitne insekte, lepljive tragove ili paučinaste niti, biljku najpre izdvojte i utvrdite o čemu se radi. Tako ćete smanjiti mogućnost da se problem proširi na ostale sobne biljke.

Listove možete nežno očistiti od prašine, a saksiju spolja obrisati.

Tek onda joj pronađite mesto u kući.

Sobne biljke Foto: Shutterstock

Nemojte ih odmah staviti pored radijatora

Znam koliko je primamljivo da biljku smestite tamo gde ima mesta. A obično ga najviše ima baš u uglu pored radijatora.

Ali to često nije najbolje rešenje.

Većini sobnih biljaka tokom zime prija svetlo mesto, dalje od direktnog izvora toplote i hladne promaje.

Ako saksiju stavite tik uz radijator, suv i topao vazduh može dodatno da optereti biljku. S druge strane, ni hladan prozor kroz koji stalno duva nije dobar izbor za osetljive vrste.

Najbolje je da im pronađete mesto sa dovoljno dnevne svetlosti i što stabilnijom temperaturom.

Najveća greška je da ih zalivate kao usred leta

Ovo je nešto na šta posebno obraćam pažnju kada počne jesen.

Ne stavljajte ih odmah pored radijatora Foto: Shutterstock

Leti se zemlja u saksijama često brzo suši. Sunce greje, biljke aktivno rastu, a voda brže isparava.

Kada ih unesemo u stan i dani postanu kraći, mnoge vrste usporavaju rast. To znači da im obično treba i manje vode.

Ako nastavimo da ih zalivamo po starom rasporedu, zemlja može dugo da ostane mokra.

A koren koji stalno stoji u previše vlažnoj podlozi može da počne da truli.

Zato nemojte automatski sipati vodu zato što je, recimo, prošlo sedam dana od prethodnog zalivanja.

Prvo prstom proverite zemlju. Koliko treba da se osuši pre sledećeg zalivanja zavisi od vrste biljke. Zamija i sanseverija, na primer, uglavnom traže ređe zalivanje od biljaka koje vole ravnomerno vlažnu podlogu.

A šta je sa prihranom?

Ako biljka tokom jeseni i zime gotovo prestane da raste, obično joj nije potrebna ista količina prihranekao u proleće.

Zato prihranu smanjite ili privremeno obustavite, u skladu sa potrebama konkretne vrste.

Nema potrebe da je dodatno podstičete na rast ako nema dovoljno svetlosti.

Ne zalivajte ih kao usred leta Foto: Cseh Ioan / Panthermedia / Profimedia

Sačekajte da dani ponovo postanu duži i da biljka počne aktivnije da raste.

Ne paničite ako opadne poneki list

Čak i kada sve uradite kako treba, biljka može da reaguje na promenu mesta.

Na terasi je imala drugačiju svetlost, temperaturu i vlažnost vazduha. U stanu su uslovi potpuno drugačiji.

Zato povremeno opadanje listova ne mora odmah da znači da propada.

Dajte joj malo vremena da se prilagodi, proverite svetlost i vlažnost zemlje i nemojte je svakog drugog dana premeštati iz jednog ugla u drugi.

Ako, međutim, lišće naglo i masovno opada, stabljike omekšavaju ili zemlja ne uspeva da se osuši, potražite uzrok.

Moj savet je jednostavan: ne čekajte da jesen pokaže zube. Pratite noćne temperature, pregledajte biljke pre unošenja i promenite način zalivanja. To su male stvari, ali mogu mnogo da znače kada želite da vam omiljene saksije zdrave dočekaju proleće.

(Kurir.rs/Najžena)

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