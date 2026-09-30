Priprema u 8 koraka

1. Priprema masnoće: U šerpicu sipajte ulje, dodajte maslac i zagrevajte na umerenoj temperaturi dok se maslac ne otopi.

2. Izrada osnove nadeva: Žumanca umutite sa 100 g šećera, pa dodajte mladi neslani kajmak, griz, rendanu limunovu koru i sok od pola limuna.

3. Dodavanje belanaca: Belanca umutite u čvrst sneg, pažljivo ih umešajte u nadev, pa dodajte suvo grožđe.

4. Ređanje prvog sloja kora: Pleh premažite masnoćom, ređajte polovinu kora prskajući svaku masnoćom, pa ravnomerno rasporedite pripremljeni nadev.

5. Pokrivanje ostatkom kora: Preko nadeva ređajte preostale kore, svaku premažite, a poslednju dobro poprskajte ostatkom masnoće.

6. Sečenje i pečenje: Baklavu isecite na parčad pre pečenja i pecite na 180 °C oko 40–50 minuta dok ne porumeni.

7. Kuhanje sirupa: Dok se baklava peče, skuvanje sirup od 700 g šećera, vode i vanilin šećera dok se blago ne zgusne.

8. Prelivanje i hlađenje: Vruću baklavu prelijte sirupom i ostavite da se potpuno ohladi i da kore upiju šerbet.