Mislili ste da je kajmak samo za slaniš? Zaboravljeni starinski recept za baklavu od koje doslovno polazi voda na usta!
- Baklava se pravi od mladog neslanog kajmaka, griza i suvog grožđa, uz kore koje se premazuju masnoćom i slažu u dva sloja.
- Peče se na 180 stepeni oko 40 do 50 minuta, a zatim se vruća preliva sirupom od šećera i vanilin šećera.
Spajanjem mladog neslanog kajmaka, griza i suvog grožđa dobija se raskošan, baršunast nadev koji baklavi daje bogat i kremast ukus, dok prelivanje slatkim sirupom daju hrskavim korama potpuno nov karakter.
Sastojci
Za baklavu:
600 g kora za baklavu
350 g mladog neslanog kajmaka
5 jaja
160 g griza
60 g suvog grožđa
Rendana kora od 1/2 limuna i sok od 1/2 limuna
100 g maslaca i 100 ml ulja
Za slatki sirup (šerbet):
700 g šećera (plus 100 g za nadev)
1 vanilin šećer
Priprema u 8 koraka
1. Priprema masnoće: U šerpicu sipajte ulje, dodajte maslac i zagrevajte na umerenoj temperaturi dok se maslac ne otopi.
2. Izrada osnove nadeva: Žumanca umutite sa 100 g šećera, pa dodajte mladi neslani kajmak, griz, rendanu limunovu koru i sok od pola limuna.
3. Dodavanje belanaca: Belanca umutite u čvrst sneg, pažljivo ih umešajte u nadev, pa dodajte suvo grožđe.
4. Ređanje prvog sloja kora: Pleh premažite masnoćom, ređajte polovinu kora prskajući svaku masnoćom, pa ravnomerno rasporedite pripremljeni nadev.
5. Pokrivanje ostatkom kora: Preko nadeva ređajte preostale kore, svaku premažite, a poslednju dobro poprskajte ostatkom masnoće.
6. Sečenje i pečenje: Baklavu isecite na parčad pre pečenja i pecite na 180 °C oko 40–50 minuta dok ne porumeni.
7. Kuhanje sirupa: Dok se baklava peče, skuvanje sirup od 700 g šećera, vode i vanilin šećera dok se blago ne zgusne.
8. Prelivanje i hlađenje: Vruću baklavu prelijte sirupom i ostavite da se potpuno ohladi i da kore upiju šerbet.
(Kurir.rs/SrbijaDanas)
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