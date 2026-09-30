Slušaj vest

Spajanjem mladog neslanog kajmaka, griza i suvog grožđa dobija se raskošan, baršunast nadev koji baklavi daje bogat i kremast ukus, dok prelivanje slatkim sirupom daju hrskavim korama potpuno nov karakter.

Sastojci
Za baklavu:

600 g kora za baklavu
350 g mladog neslanog kajmaka
5 jaja
160 g griza
60 g suvog grožđa
Rendana kora od 1/2 limuna i sok od 1/2 limuna
100 g maslaca i 100 ml ulja

Za slatki sirup (šerbet):

700 g šećera (plus 100 g za nadev)
1 vanilin šećer

baklava
Baklava Foto: Tomáš Vrbenský / Česká ilustrační fotografie / Profimedia

Priprema u 8 koraka
1. Priprema masnoće: U šerpicu sipajte ulje, dodajte maslac i zagrevajte na umerenoj temperaturi dok se maslac ne otopi.
2. Izrada osnove nadeva: Žumanca umutite sa 100 g šećera, pa dodajte mladi neslani kajmak, griz, rendanu limunovu koru i sok od pola limuna.
3. Dodavanje belanaca: Belanca umutite u čvrst sneg, pažljivo ih umešajte u nadev, pa dodajte suvo grožđe.
4. Ređanje prvog sloja kora: Pleh premažite masnoćom, ređajte polovinu kora prskajući svaku masnoćom, pa ravnomerno rasporedite pripremljeni nadev.
5. Pokrivanje ostatkom kora: Preko nadeva ređajte preostale kore, svaku premažite, a poslednju dobro poprskajte ostatkom masnoće.
6. Sečenje i pečenje: Baklavu isecite na parčad pre pečenja i pecite na 180 °C oko 40–50 minuta dok ne porumeni.
7. Kuhanje sirupa: Dok se baklava peče, skuvanje sirup od 700 g šećera, vode i vanilin šećera dok se blago ne zgusne.
8. Prelivanje i hlađenje: Vruću baklavu prelijte sirupom i ostavite da se potpuno ohladi i da kore upiju šerbet.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

Ne propustiteZanimljivostiČija li je baklava? Ove države tražile su od UNESCO da je proglase njihovim nasleđem, mnoge zemlje se bune
baklava
ŽenaNajbolja bajramska baklava po starinskom receptu: Sočna domaća poslastica koja se pamti dugo nakon praznika
baklava
ŽenaU čemu grešite kada pravite baklavu? Za ovaj slasni kolač morate ispoštovati 5 važnih pravila
profimedia0013130391.jpg
ŽenaNajlepši preliv za baklavu: Evo šta da dodate u sirup za nikad bolji ukus!
baklava

 VIDEO: Jednostavne baklave u par koraka

00:39
Jednostavne baklave u par koraka  Izvor: Instagram/turkuazkitchen