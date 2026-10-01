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Povratak kultne "Dinastije" na male ekrane Kurir televizije, svakog radnog dana od 17 i 23 časova, podsetio je publiku na dramski spektakl koji je osamdesetih godina prošlog veka postavio temelje savremenog televizijskog žanra.

Iako se na prvi pogled može učiniti da su spletke porodica Karington i Kolbi samo deo holivudske fikcije i vizuelnog identiteta tog vremena, mnoge teme koje ova serija pokreće duboko su ukorenjene u psihologiju međuljudskih i porodičnih odnosa.

Pogledajte u galeriji kadrove iz kultne "Dinastije":

1/18 Vidi galeriju Kultne scene u seriji "Dinastija" Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Rivalstvo između bivše i sadašnje supruge, borba maćehe i ćerke za pažnju istog muškarca, kao i žensko suparništvo u svetu u kom vladaju moć i materijalizam, pitanja su koja i danas bez greške privlače pažnju javnosti. O ovim kompleksnim psihološkim dinamikama, njihovoj evoluciji kroz decenije i njihovoj refleksiji u savremenom društvu razgovarali smo sa psihoterapeutkinjom Marijom Milenković.

Sukob generacija

Jedan od najintrigantnijih motiva koji se provlači kroz porodične drame i televizijske formate jeste i kompleksan odnos između ćerke i maćehe, te pitanje da li ove dve generacijski različite žene moraju nužno ulaziti u sukob i borbu za ljubav, pažnju ili naklonost istog muškarca. Komentarišući ovaj fenomen, psihoterapeutkinja Marija Milenković ističe da je u pitanju dubinska tema koja prevazilazi same TV okvire i dodiruje najosetljivije slojeve društvenih očekivanja.

Pogledajte u galeriji fotografije Marije Milenković:

1/5 Vidi galeriju Psihoterapeutkinja Marija Milenković Foto: Kurir/Privatna Arhiva

- To je, na neki način, generacijski sukob. Tema je mnogo kompleksnija nego što se može videti kroz samu seriju. U to vreme odnos maćehe i ćerke bio je potpuno drugačije shvaćen i sigurna sam da su postupci, kojima su obe pribegavale u borbi za istog muškarca, nailaziili na veliku osudu.

Posebno interesantan uvid odnosi se na to kako su se standardi ženske lepote, starenja i društvene vrednosti promenili od perioda kada je stvorena "Dinastija". Dok su nekada zrele žene bile te koje su osećale zavist prema mladim devojkama, savremeni estetski i tehnološki napredak u potpunosti je promenio pravila igre.

- Nekada su zrele, starije žene bile ljubomorne na mlade koje imaju prednost u mladosti, lepoti i sl. Danas je situacija obrnuta - mlade devojke ljubomorne su na ostvarene žene upravo zbog toga što ta "fizička barijera" više nije toliko prisutna. U današnjem svetu pride su uznapredovali i plastična hirurgija i antiejdž programi, pa svaka žena može da izgleda jako dobro dugi niz godina.

Linda Evans, Pamela Belvud, Heder Loklir, Pamela Su Martin, Džoan Kolins, Džon Forsajt - serija Dinastija Foto: Aaron Spelling Prods Collection / Everett / Profimedia

Usled "brisanja" očiglednih generacijskih vizuelnih razlika, fokus se premešta na unutrašnje atribute, iskustvo i lične uspehe koji dolaze s godinama, čime se stvara sasvim nov teren za rivalstvo.

- Ostaje ona unutrašnja vrednost i iskustvo koje može da nosi jedna mlada devojka i ono koje može da nosi zrela žena ostvarena u mnogim oblastima života. Još ako je u igri prisutan i dobar izgled – mlade žene imaju opasnu konkurenciju.

Poredeći vreme u kojem je nastajala popularna sapunica sa savremenim vremenom, Milenković naglašava koliki je pomak napravljen u poimanju ženske privlačnosti i uloge u društvu.

Psihoterapeutkinja Marija Milenković Foto: Kurir/Privatna Arhiva

- Osamdesetih i devedesetih godina bio je izuzetak da žena u četrdesetim izgleda dobro i negovano kao danas. Sve se uglavnom svodilo na trenutak kada žena zasnuje porodicu i rodi decu jer ona tada "ispada iz konkurencije". Današnja kultura je to izokrenula. Danas mlada žena i te kako ima, uslovno rečeno, razloga da oseća suparništvo ka zreloj, negovanoj, ostvarenoj ženi, bila ona majka ili ne.

Aleksis i Kristl - školski primer dve bivše žene

Likovi Aleksis i Kristl postale su svetski sinonim antagonističkog odnosa dve žene koje su delile bračni život sa istim muškarcem, moćnim Blejkom Karingtonom. Njihovi sukobi na ekranu i danas se proučavaju kao pop-kulturni obrazac bivše i sadašnje supruge u bespoštednom ratu.

Linda Evans, Džoana Kolins, serija Dinastija Foto: Printscreen/Youtube

Pitanje koje se postavlja jeste zašto popularna kultura i društvo gotovo automatski suprotstavljaju dve žene koje vezuje prošlost sa istim partnerom. Prema rečima naše sagovornice, koren ovog rivalstva u savremenom, ali i ondašnjem društvu retko leži u čistoj emociji ili romantičnoj ljubavi prema muškarcu. Mnogo češće u pitanju je borba za resurse, status i prevlast.

- Živimo u kulturi gde vlada materijalizam. Sve se vrti oko prevlasti i moći, oduzima se imovina, dolazi do svakojakih sukoba, a ako u toj priči postoji i treća osoba, onda to ume da izgleda kao prava borba za opstanak.

Svedoci smo da se danas, na društvenim mrežama i u javnom prostoru, rivalstvo bivših i sadašnjih partnerki često svodi na takmičenje u tome ko živi bolje, ko izgleda mlađe i ko je izašao kao "pobednik" iz razvoda. Ipak, iza te fasade savremenih medija i vizuelnog takmičenja, kriju se daleko dublji društveni problemi i predrasude sa kojima se žene i dalje suočavaju.

Linda Evans, Džoan Kolins, Džon Forsajt - serija Dinastija Foto: Kurir Promo

Trend ili dogma

Dotakavši se pitanja razvoda u današnjem društvu i načina na koji se posmatraju muškarci i žene nakon prekida bračne zajednice, Marija Milenković upozorava na opasnost od pretvaranja ozbiljnog životnog koraka u površni trend.

- Mislim da je razvod danas neprirodno postao popularan i to nije nešto što o čemu sa pohvalom treba govoriti, i ovim rečeno ne mislim na ekstremne primere kada vlada potpuno neslaganje, odsustvo emocija, fizičko zlostavljanje i slično. Onda je razvod zaista blagotvorno rešenje. Međutim, danas je razvod postao pomodarstvo i često ume da se deluje nepromišljeno što rezultira povređivanjem barem jedne osobe.

Psihoterapeutkinja Marija Milenković Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Uprkos emancipaciji i tome što žene danas lakše donose odluku o napuštanju neuspešnih zajednica, dupli standardi u društvu su i dalje veoma prisutni. Odgovarajući na pitanje o tome ko u očima javnosti odnosi "pobedu" i kako se posmatraju ostavljeni ili oni koji ostavljaju, Milenković ukazuje na duboku zakorenjenost patrijarhalnih stavova.

- Mislim da se i u današnje vreme prednost neretko daje muškarcu. Muškarac ako ode iz braka ili veze teško da će izgubiti status muškarčine, a ostavljena žena mora biti ucveljena i sama da bi se opravdala u društvu. Međutim, ako žena napravi iskorak i ode iz braka, automatski se karakteriše kao nemoralna, nezahvlana i, narodski rečeneno, "ona koja traži hleba preko pogače".

Džoan Kolins kao Aleksis Karington u seriji Dinastija Foto: Aaron Spelling Productions / Album / Profimedia

Ovakvi društveni narativi ukazuju da se percepcija ženskog identiteta sporije menja nego što to na prvi pogled izgleda.

- Još uvek postoji uvreženo mišljenje da je žena vlasništvo muškarca, odnosno da onog trenutka kada se uda ona pripada mužu u svakom smislu te reči. Vremenom dođe do pobune zbog gubitka identiteta i onda se dolazi do krajnosti – potpuno odsustvo žrtve, pažnje, žrtvovanja, ulaganja u zajednički odnos, tolerancije koja je sastavni deo opstanka bilo koje zajednice.

Uprkos napretku u pravima i slobodama žena, savremeno društvo i dalje krije gorku realnost u kojoj je žena nakon razvoda neretko izložena.

Psihoterapeutkinja Marija Milenković Foto: Kurir/Privatna Arhiva

- Kada je u pitanju razvod, ne mogu reći da žene nisu napredovale, ali i dalje postoji i zloupotrebljava se ta stigmatizacija da je nakon braka žena, uslovno rečeno, obeležena. Postaje raspuštenica i preko se gleda ako je zainteresovana da zasniva nova partnerstva.

Upravo te nijanse čine finu liniju razgraničenja između površnog, senzacionalističkog rivalstva i dubinskog razumevanja kompleksne pozicije žene u savremenom društvu.

Sva ta estetska nadmetanja, emotivne prevlasti i borbe za status - bilo na televizijskom ekranu ili u svakodnevnom životu, zapravo funkcionišu kao ogledalo kulturoloških obrazaca koji se decenijama talože. Sukobi poput onih između zidova porodice Karington nisu ostali zarobljeni u epohi osamdesetih, samo su promenili oblik i preselili se u našu svakodnevicu.

Dinastijsko suparništvo, koje je nekada delovalo kao prenaglašeni holivudski spektakl, pokazalo se kao studija o tome koliko su ljudski odnosi neraskidivo isprepletani sa pitanjima moći, kontrole i preživljavanja u svetu koji i dalje uči kako da prihvati autentičnu žensku slobodu bez osude i etiketa.

Pogledajte video: Serija "Dinastija", svakog radnog dana na Kurir televiziji