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Perjana jakna posle cele zime često više ne izgleda onako lepo kao kada ste je kupili. Oko kragne i džepova pojavljuju se tamne fleke, manžetne su zaprljane, a punjenje više nije ravnomerno raspoređeno. Zbog toga mnogi pomisle da je jedino rešenje hemijsko čišćenje.

Ipak, ako etiketa dozvoljava pranje u veš-mašini, jaknu je moguće oprati i kod kuće.

Problem najčešće ne nastaje tokom samog pranja, već zbog pogrešnog programa, previše deterdženta ili nepravilnog sušenja. Kada se mokro perje slepi i ostane dugo vlažno, jakna može izgubiti volumen i izolaciona svojstva.

1. Prvo pogledajte etiketu

Pre nego što jaknu stavite u mašinu, proverite simbole za održavanje. Oni određuju da li je mašinsko pranje uopšte dozvoljeno, na kojoj temperaturi se pere, da li sme u sušilicu i koji način nege proizvođač preporučuje.

Ako je na etiketi mašinsko pranje zabranjeno, nemojte pokušavati da to zaobiđete. Posebno treba biti oprezan kod jakni sa specijalnim membranama ili osetljivim spoljnim materijalima.

Perjana jakna Foto: Shutterstock

2. Pripremite jaknu pre pranja

Ispraznite sve džepove, skinite krzno i druge delove koji se mogu odvojiti, a zatim zakopčajte rajsferšluse, dugmad i čičak-trake.

Posebnu pažnju obratite na kragnu, rukave, džepove i manžetne, jer se upravo na tim mestima najčešće nakuplja prljavština. Ako postoje tvrdokorne fleke, možete ih prethodno tretirati sredstvom namenjenim za takvu vrstu materijala, ali ga prvo isprobajte na manje vidljivom delu.

3. Temperatura neka bude niska

Za jakne sa perjanim punjenjem često se preporučuje pranje na 30 stepeni, ali konačnu odluku ipak treba da donese etiketa konkretnog modela. Viša temperatura može negativno uticati na materijal i punjenje.

Nemojte prati jaknu zajedno sa velikom količinom druge garderobe. Ako je bubanj pretrpan, voda i deterdžent teže prolaze kroz punjenje, a ispiranje može biti nedovoljno.

4. Koristite tečni deterdžent, ali bez preterivanja

Kod perjanih jakni bolje je koristiti tečni deterdžent koji je namenjen za perje ili odgovarajuću sportsku i osetljivu garderobu. Praškasti deterdžent može teže da se rastvori i ispere, posebno na nižim temperaturama.

Još jedna stvar koju ne treba raditi jeste dodavanje omekšivača. Prema preporukama Roskachestva, omekšivač može obložiti punjenje i doprineti njegovom slepljivanju u grudvice.

Ako nakon pranja primetite da je na tkanini ostalo sredstva, uključite dodatno ispiranje.

Foto: Olmarmar / Alamy / Profimedia

5. Ne birajte centrifugu napamet

Centrifuga je jedna od stavki oko koje se često daju različiti saveti. Zbog toga nije dobro slepo pratiti univerzalnu preporuku sa interneta.

Roskachestvo u novijim savetima navodi da perjane jakne mogu zahtevati i 800–1000 obrtaja, jer punjenje tokom pranja upije dosta vode. Međutim, konkretna jakna može imati drugačije zahteve, pa je uputstvo proizvođača i ovde najvažnije.

Mogu se koristiti i čiste loptice za pranje ili teniske loptice, ukoliko ih proizvođač jakne dozvoljava. One mogu pomoći da se punjenje tokom pranja manje slepi, ali nisu zamena za pravilno sušenje.

6. Najvažniji deo dolazi tek kada izvadite jaknu iz mašine

Čak i kada je pranje prošlo savršeno, jakna može izgubiti oblik ako se nepravilno osuši.

Mokro perje postaje teško, pa se pod uticajem gravitacije pomera ka donjim delovima komora. Zato se perjana jakna ne preporučuje odmah okačiti na običnu vešalicu dok je potpuno mokra.

Umesto toga, položite je ravno na odgovarajuću podlogu u dobro provetrenoj prostoriji. Povremeno je protresite, rukama nežno razdvojite grudvice i rasporedite punjenje po komorama.

Ako etiketa dozvoljava sušenje u mašini za sušenje veša, koristite isključivo program koji je predvideo proizvođač. Ne primenjujte visoku temperaturu na svoju ruku.

7. Ne sklanjajte jaknu dok nije potpuno suva

Ovo je pravilo koje mnogi preskoče.

Jakna spolja može delovati suvo, dok se unutar komora još uvek nalazi vlaga. Kod perjanog punjenja potpuno sušenje može trajati i dva do tri dana, posebno ako se jakna suši prirodnim putem.

Zato je povremeno protresanje i razbijanje grudvica tokom sušenja veoma važno. Tek kada ste sigurni da je punjenje potpuno suvo, jaknu možete odložiti za sledeću sezonu.

Ne treba je dugo držati sabijenu u tesnoj plastičnoj kesi. Za skladištenje je bolje ostaviti dovoljno prostora da punjenje zadrži oblik i da vazduh može da cirkuliše.

Simboli na etiketi odeće za pranje, sušenje i peglanje Foto: Anatoly Vartanov / Alamy / Profimedia

Šta nikako ne treba raditi?

Ako želite da perjana jakna i posle pranja ostane mekana i voluminozna, izbegavajte nekoliko čestih grešaka:

- ne perite je ako etiketa to zabranjuje;

- ne koristite temperaturu višu od one koju propisuje proizvođač;

- ne sipajte previše deterdženta;

- ne dodajte omekšivač;

- ne ostavljajte jaknu dugo mokru u mašini;

- ne kačite potpuno mokru jaknu na usku vešalicu;

- ne sklanjajte je dok je punjenje još vlažno;

- ne čuvajte je dugo sabijenu u nepropusnoj plastičnoj kesi.

I još nešto: perjanu jaknu ne treba prati češće nego što je potrebno. Ako su zaprljani samo kragna, manžetne ili deo oko džepova, ponekad je dovoljno lokalno čišćenje umesto kompletnog pranja. Roskachestvo takođe upozorava da prečesto pranje može negativno uticati na izolacioni materijal i tkaninu.

Uz pravilnu temperaturu, odgovarajuće sredstvo i, pre svega, dovoljno strpljenja tokom sušenja, kućno pranje može biti sasvim praktično rešenje za jaknu kojoj je potrebno osvežavanje. Najvažnije je da ne tražite „jedan trik“ koji važi za svaki model: etiketa proizvođača je glavno pravilo, a pravilno sušenje je gotovo jednako važno kao i samo pranje.

VIDEO: Pranje veša