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Nedolazak na venčanje obično se rešava izvinjenjem, čestitkom i eventualnim poklonom mladencima. Međutim, jedan gost tvrdi da je, nakon što je zbog bolesti propustio svadbu, dobio nešto sasvim neočekivano – zahtev da plati svoje prazno mesto.

Nekoliko dana pred svadbu dobio virus

Na jednom internet forumu ispričao je da je ranije potvrdio dolazak, ali da je samo nekoliko dana pre slavlja dobio jaku virusnu infekciju. Kako nije želeo da rizikuje i pojavi se bolestan među ostalim gostima, odlučio je da ostane kod kuće i javi mladencima da neće moći da dođe.

Mislio je da je time priča završena, ali mu je ubrzo stigla poruka sa iznosom od gotovo 260 dolara, odnosno oko 230 evra.

Kako tvrdi, mladenci su od njega tražili da nadoknadi troškove njegovog mesta na svadbi. Gost nije krio iznenađenje njihovim potezom, posebno jer, kako kaže, sa ovim parom nije bio naročito blizak.

„Supruga je dobila kaznu od 260 dolara jer smo otkazali tri dana ranije zbog bolesti. Taj iznos mi je neverovatan“, napisao je.

Dodao je da je zahtev stigao putem aplikacije za plaćanje, zbog čega mu je cela situacija bila još neobičnija.

Foto: Shutterstock

Gosti podeljeni oko zahteva mladenaca

Priča je ubrzo izazvala raspravu među korisnicima foruma. Deo njih smatra da mladenci imaju razloga da budu frustrirani jer organizacija velikog slavlja podrazumeva značajne troškove.

Ipak, većina se složila da bolest nije nešto zbog čega bi gost trebalo da bude „kažnjen“. Mnogi su istakli i da su se poslednjih godina promenili odnosi prema velikim proslavama, naročito zbog sve viših cena.

„Razumem da ostane prazan tanjir, ali niko nije odustao zato što mu se nije išlo“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su smatrali da se prilikom organizacije venčanja jednostavno mora računati na to da deo gostiju u poslednjem trenutku neće moći da dođe, bez obzira na razlog.

Sličan slučaj već izazvao buru

Sličan slučaj ranije je izazvao veliku pažnju kada je jedan američki par objavio račun za goste koji nisu došli na njihovo venčanje na Jamajci.

Iako novac na kraju nisu zvanično tražili od gostiju, njihova objava pokrenula je raspravu o tome da li bi uzvanici trebalo da snose troškove kada u poslednjem trenutku otkažu dolazak.

Mladenci moraju da računaju na otkazivanja

Organizatori venčanja inače upozoravaju da su otkazivanja u poslednjem trenutku normalan deo planiranja i da bi mladenci takve situacije trebalo da uzmu u obzir prilikom određivanja budžeta.

Gostima se, sa druge strane, savetuje da što ranije jave ukoliko ne mogu da dođu, kako bi organizatori mogli da prilagode količinu hrane, broj mesta za stolovima i druge detalje proslave.

(Kurir.rs/Index.hr)