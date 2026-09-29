da li ste znali

da li ste znali

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Mnogi vernici se tokom teških životnih problema okreću bogu i mole za pomoć!U pravoslavnoj tradiciji poznata je i molitva svetom Spiridonu Trimifuntskom, u kojoj se, uz zdravlje duše i tela, traže miran život i blagostanje. Ona nije obećanje da će se novac pojaviti preko noći, već molba da čovek i njegova porodica imaju ono što im je potrebno za život.

Osim za zdravlje, vernici se mole i za rešavanje drugih nedaća i problema, a često se vernici pravoslavne veroispovesti pomole Svetom Spiridonu za novac i to ovim rečima:

Ikona Svetog Spiridona Foto: Youtube Printscreen

"O blaženi Sveti Spiridone!

Molite se za milost Boga čovečanstva, neka nas ne osudi po našim bezakonjima, ali neka učini s nama svojom milošću. Zamolite nas, sluge Božije (imena), od Hrista i Boga naš miran, spokojan život, zdravlje duha i tela. Izbavi nas od svih nevolja duše i tela, od svake klonulosti i đavolskih kleveta.