Ovom svecu se svi mole za novac: Veruje se da je ovo najsnažnija molitva za finansije
Mnogi vernici se tokom teških životnih problema okreću bogu i mole za pomoć!U pravoslavnoj tradiciji poznata je i molitva svetom Spiridonu Trimifuntskom, u kojoj se, uz zdravlje duše i tela, traže miran život i blagostanje. Ona nije obećanje da će se novac pojaviti preko noći, već molba da čovek i njegova porodica imaju ono što im je potrebno za život.
Osim za zdravlje, vernici se mole i za rešavanje drugih nedaća i problema, a često se vernici pravoslavne veroispovesti pomole Svetom Spiridonu za novac i to ovim rečima:
"O blaženi Sveti Spiridone!
Molite se za milost Boga čovečanstva, neka nas ne osudi po našim bezakonjima, ali neka učini s nama svojom milošću. Zamolite nas, sluge Božije (imena), od Hrista i Boga naš miran, spokojan život, zdravlje duha i tela. Izbavi nas od svih nevolja duše i tela, od svake klonulosti i đavolskih kleveta.
Seti nas se na prestolu Svemogućeg i moli Gospoda, neka nam podari oproštenje mnogih naših grijeha, podari nam ugodan i miran život, ali podari nam bestidnu i mirnu smrt i večno blaženstvo u budućnosti, neka nam neprestano šalje slava i hvala Ocu i Sinu i Duhu Svetome, sada i uvek i u vekove vekova."