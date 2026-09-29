Tokom hladnih jesenjih i zimskih dana potrebno je unositi više vitamina, a to je najbolje kroz povrće. Zimnica je idealna opcija za to jer se pretežno pravi od domaćeg povrća koje se odlično kombinuje uz sva jela.

Paradajz operite i oljuštite. Najbolje su zreli i mekani, jer daju više soka. Paradajz očistite od srednjeg dela i isecite na kockice, pa sameljite u blenderu ili secku dok ne dobijete gust sok. Sok sipajte u veliki lonac. Crni luk očistite i sitno iseckajte, pa dodajte u paradajz. Kuvajte na srednjoj vatri oko 20 minuta, povremeno mešajući. Šargarepu očistite i iseckajte na kolutove.

Papriku operite, očistite od semena i iseckajte na manje kocke. Dodajte šargarepu i papriku u lonac sa paradajzom i lukom.

Beli luk sitno iseckajte i dodajte u smesu.

Dodajte šećer,so, sirće i ulje. Ako želite ljutu salatu, dodajte sitno seckanu ljutu papriku. Sve dobro promešajte. Kuvajte oko 1 sat na srednjoj temperaturi. Ako želite gušću salatu, kuvajte još 30 minuta. Na kraju dodajte sitno seckani svež peršun i promešajte.

Sterilizovane tegle sipajte dok je salata još topla, zatvorite poklopce, okrenite naopako i pokrijte ćebetom da se polako ohladi. Čuvajte na hladnom i tamnom mestu.