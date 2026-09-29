Kako spremiti lovačku salatu bez konzervansa? Bez nje ne može da prođe nijedna zimnica
Tokom hladnih jesenjih i zimskih dana potrebno je unositi više vitamina, a to je najbolje kroz povrće. Zimnica je idealna opcija za to jer se pretežno pravi od domaćeg povrća koje se odlično kombinuje uz sva jela.
Donosimo vam recept za domaću lovačku salatu bez konzervansa koju ćete obožavati.
SASTOJCI:
1 kg zrelih paradajza
4 glavice crnog luka
500 g šargarepe
2 kg paprike
1 glavica belog luka
100 g šećera
30-50 gr soli
100 ml alkoholnog sirćeta 9%
100 ml ulja
Svež peršun po ukusu
(opciono: ljuta paprika ako volite ljuto)
PRIPREMA:
Paradajz operite i oljuštite. Najbolje su zreli i mekani, jer daju više soka. Paradajz očistite od srednjeg dela i isecite na kockice, pa sameljite u blenderu ili secku dok ne dobijete gust sok. Sok sipajte u veliki lonac. Crni luk očistite i sitno iseckajte, pa dodajte u paradajz. Kuvajte na srednjoj vatri oko 20 minuta, povremeno mešajući. Šargarepu očistite i iseckajte na kolutove.
Papriku operite, očistite od semena i iseckajte na manje kocke. Dodajte šargarepu i papriku u lonac sa paradajzom i lukom.
Beli luk sitno iseckajte i dodajte u smesu.
Dodajte šećer,so, sirće i ulje. Ako želite ljutu salatu, dodajte sitno seckanu ljutu papriku. Sve dobro promešajte. Kuvajte oko 1 sat na srednjoj temperaturi. Ako želite gušću salatu, kuvajte još 30 minuta. Na kraju dodajte sitno seckani svež peršun i promešajte.
Sterilizovane tegle sipajte dok je salata još topla, zatvorite poklopce, okrenite naopako i pokrijte ćebetom da se polako ohladi. Čuvajte na hladnom i tamnom mestu.