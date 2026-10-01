Slušaj vest

Komšijska buka ume da bude dovoljan razlog za neprijatnost, svađu ili danima zategnute odnose, ali jedna Srpkinja koja živi u Austriji doživela je potpuno drugačiji rasplet. Nakon što je starije komšinice iz stana iznad zamolila da budu malo tiše, ispred vrata ju je navodno sačekalo izvinjenje koje je odmah privuklo pažnju društvenih mreža.

Na svom Iks profilu "nisam_ema" objavila je fotografiju koverte sa 200 evra i pakovanja čepića za uši, uz objašnjenje da je sve dobila nakon što se požalila na buku iz susednog stana.

Zamolila ih da se stišaju, a dobila 200 evra

Foto: AFPhoto / Alamy / Profimedia

Kako je ispričala, u stanu iznad nje žive dve starije gospođe, stare između 70 i 90 godina. Pošto joj je buka počela da smeta, odlučila je da im se obrati i jednostavno ih zamoli da budu malo tiše.

Odgovor koji je usledio nije očekivala.

- Požalim se komšinicama, babama od 70 i 90 godina iz stana iznad da su malo previše glasne i zamolim ih ako mogu malo samo da se utišaju. U znak izvinjenja dobijem ovo - napisala je uz fotografiju.

Na slici su se, prema njenim navodima, našli koverta sa 200 evra i čepići za uši.

„Mislim da ovo znači da nema ništa od tišine“

Objava je brzo izazvala niz duhovitih reakcija, a korisnici su odmah počeli da se šale na račun neobičnog izvinjenja.

- Imali slobodnih stanova? - pitao je jedan korisnik.

Drugi je zaključio:

- Mislim da ovo znači da nema ništa od tišine.

Autorka objave se zatim ponovo uključila u komentare i objasnila da je situacija ipak bila drugačija nego što su neki pretpostavili.

Komšinice joj napisale i pismo na dve strane

Prema njenim rečima, starije gospođe nisu samo ostavile novac i čepiće za uši. Uz poklon je stiglo i detaljno pismo u kojem su objasnile zbog čega se iz njihovog stana čuje buka.

Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

- Naprotiv, napisale su mi pismo na dve strane gde mi objašnjavaju kako ta starija hoda uz pomoć hodalice i da to najverovatnije pravi buku, duboko se izvinjavaju i obećavaju da će se potruditi da je smanje - napisala je.

„Gde žive te babe? Pitam za sebe“

Ni nakon dodatnog objašnjenja šale nisu prestale.

- Gde žive te babe? Pitam za sebe - napisao je jedan korisnik, dok su drugi komentarisali da bi takve komšinice rado prihvatili i u svojoj zgradi.

Ipak, bilo je i onih koji u priču nisu poverovali.

- Nije se desilo - napisao je jedan korisnik.

Autorka nije ulazila u dužu raspravu, ali se u komentarima javila druga korisnica koja je tvrdila da sličan gest možda deluje neobično ljudima sa Balkana, ali da stroga pravila o kućnom redu u Austriji i Nemačkoj takve situacije čine manje neverovatnim.

- Desilo se, veruj mi, takvi su. Kod njih je buka kažnjiva zakonom, pogotovo posle 22h i nedeljom. A i svakako je kazna mnogo veća od 200 evra - napisala je.

Video: Komšije iz pakla