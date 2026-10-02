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Neki dani donose odgovore, a današnji dan bi mogao da donese još nešto korisnije: hrabrost da reagujete kad ih čujete.

Merkur ulazi u polje Škorpije danas, 30. septembra i ovaj tranzit bi mogao da bude veoma snažan za 3 horoskopska znaka.

Merkur se u astrologiji povezuje sa razmišljanjem i komunikacijom, a Škorpije preferiraju dubinske razgovore, pa kada se spoje, dovešće do toga da će pripadnici Zodijaka prestati da se zadovoljavaju površinskim odgovorima.

Tranzit može podstaći oštrije instinkte i direktnije razgovore, a takođe može otežati ignorisanje određenih istina.

Za tri horoskopska znaka, ispunjenje dolazi od toga da konačno urade nešto o čemu su previše dugo razmišljali.

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Blizanci: Izgovaranje naglas menja sve

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Blizancima obično reči ne manjkaju, ali današnji dan bi mogao da donese drugačiji izazov. Možda ćete morati da kažete nešto što ste dugo držali samo za sebe.

Merkur vlada Blizancima, pa promene koje se tiču planete mogu da budu primetne, a njegov prelazak u Škorpije može vas učiniti manje zainteresovanim da stvari opuštene.

Mogla bi da vam se pojavi neka prilika, ali bi i još neko mogao da je poželi. Blizanci bi mogli da shvate da bi ćutanje moglo da znači gubitak nečega važnog za njih.

Progovaranje bi moglo da bude neobično hrabro, ali tu ih čeka uspeh. Kada prestanu da menjaju svoje misli zarad drugih. Ova sreda će vas podsetiti da su i vaše misli i te kako važne.

Škorpije: Iznenadićete sami sebe

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Merkur ulazi u znak Škorpije i može da im skrene pažnju na to kako razmišljaju i deluju.

Ideja koja je tinjala u pozadini sada može iznenada da im deluje ostvarivo, pa bi mogli da naprave korak koji drugi nisu očekivali.

Možda ćete čak i sami sebe iznenaditi. Škorpije su dugo čekale dokaz da je promena i dalje moguća, a ova sreda bi mogla da im pruži upravo to.

Jedan hrabar korak može povratiti samopouzdanje brže nego beskrajno razmišljanje.

Osećaj ispunjenosti dolazi od shvatanja da i dalje imate uticaj na to kuda će vaš život dalje ići.

Strelac: Hrabrost postaje korisna

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Strelac se često oseća najživljim kada ima prostora za istraživanje. Merkur u Škorpiji deluje drugačije. Ovaj tranzit bi mogao da natera Strelčeve da prvo pogledaju ispod površine i "ledenog brega".

Možda će odlučiti ostvare ideju koju nikome dosad nisu spominjali. Prijatelji bi mogli da budu iznenađeni, ali još veće iznenađenje bi moglo da bude koliko se prirodnim čini korak kad ga već napravite.

Strelčevi će u toku ovog tranzita primetiti da ispunjenje sna nije uvek povezano sa slobodom u očiglednom smislu.

Ponekad, sloboda dolazi od odbijanja da budete učaureni u staroj verziji sebe, a ova sreda bi mogla da vam donese baš takvu promenu.

Možda će prestati da čekaju dozvolu i odobrenje, a rezultat bi mogao da bude energičan. Još važnije, mogao bi da ih podseti šta se dešava kada hrabrost ima jasan pravac.

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