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Milica Polskaja, influenserka koja godinama privlači pažnju javnosti životom na relaciji između luksuznih destinacija i rodne Srbije, iznenada se vratila u Niš zbog porodične tragedije. Ovoga puta razlog dolaska nije bio odmor, porodično okupljanje niti još jedna poseta kraju iz kojeg je potekla, već smrt njene voljene bake.

Milica Polskaja se vratila u Niš zbog smrti bake Foto: Instagram/mmm_still_limited_edition

Milica je najpre na Instagramu objavila fotografiju snimljenu iz aviona neposredno po sletanju na aerodrom "Konstantin Veliki" u Nišu, a potom i uspomenu sa bakom. Na fotografiji su zagrljene i nasmejane, a objava je jasno pokazala koliko joj je taj odnos značio.

Vratila se u Srbiju zbog najtežeg razloga

Milica Polskaja u zagrljaju svoje bake na porodičnoj fotografiji Foto: Instagram/mmm_still_limited_edition

Za razliku od prethodnih dolazaka u Srbiju, koje je često delila sa pratiocima kroz snimke iz porodične kuće i sa sela, ovaj povratak bio je potpuno drugačiji. Milica je u Niš stigla zbog gubitka u porodici, a fotografijom sa bakom oprostila se od žene koja je očigledno zauzimala posebno mesto u njenom životu.

Suprug se na selu odmah latio motike

Tokom jednog od tih dolazaka Milica je pokazala i potpuno drugačiju stranu njihovog svakodnevnog života. Njen suprug, milioner iz Kazahstana, vrlo brzo se uklopio u seosku atmosferu i oprobao se u poslovima koje verovatno nema priliku često da radi.

Pogledajte u galeriji kako izgleda njen suprug milioner:

1/17 Vidi galeriju Milica Polskaja udata je za biznismena iz Kazahstana sa kojim ima petoro dece Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Čim su stigli na imanje, latio se motike i pomagao oko vađenja krompira, a Milica je čitavu scenu snimila i podelila sa pratiocima.

Posebnu pažnju tada nisu privukli samo seoski poslovi, već i obuća koju je nosio dok je radio u bašti. Na nogama je imao Hermes papuče čija se cena na sajtu luksuznog brenda kreće oko 950 dolara, odnosno približno 830 evra.

Iz Srbije otišla u Dubai, tamo upoznala budućeg supruga

Milica je rođena u Boru, a 2010. godine osvojila je titulu Mis Niša. Nakon toga se preselila u inostranstvo i odustala od studija na Pravnom fakultetu.

Pogledajte u galeriji kako je Milica izgledala pre operacija:

1/5 Vidi galeriju Milica Polskaja pre operacija Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Prva velika stanica nakon odlaska iz Srbije bio je Dubai, gde se bavila manekenstvom, a kasnije je radila i kao menadžerka u jednom ekskluzivnom noćnom klubu. Upravo tamo upoznala je muškarca koji će joj kasnije postati suprug.

Video: Milica Polskaja odgovara na škakljiva pitanja