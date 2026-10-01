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Pasulj je jedno od onih jela koje gotovo svi znaju da pripreme, ali mali detalj pre samog kuvanja može da napravi veliku razliku u tome kako ćemo se osećati posle obroka. Jer koliko god bio ukusan, zasitan i omiljen, kod mnogih upravo nakon tanjira pasulja počinju nadutost, gasovi i neprijatni grčevi.

Problem, međutim, nije nužno samo u količini koju smo pojeli. Veliku ulogu ima i način na koji je suvi pasulj pripremljen pre nego što je završio u šerpi.

pasulj u šerpi Foto: Gheorghe Mindu / Alamy / Profimedia

Zašto pasulj izaziva nadutost

Mahunarke prirodno sadrže određene ugljene hidrate koje naš digestivni sistem ne uspeva potpuno da razgradi. Među njima su i oligosaharidi, poput rafinoze i stahioze.

Oni kroz tanko crevo prolaze uglavnom nesvareni, a zatim stižu do debelog creva, gde ih razgrađuju crevne bakterije. Tokom tog procesa stvaraju se gasovi, pa se kod nekih ljudi nakon obroka mogu javiti nadutost, vetrovi i grčevi.

Naravno, neće svako reagovati isto. Neko može da pojede pun tanjir pasulja bez većih problema, dok će drugome i manja količina biti dovoljna da oseti neprijatnosti.

Suvi pasulj potopljen u vodi pre kuvanja Foto: Dejan Krsmanovic / Alamy / Profimedia

Stari savet o potapanju nije bez razloga

Zato savet da se suvi pasulj ostavi u vodi preko noći nije samo trik da bi se sutradan brže skuvao.

Tokom višesatnog potapanja deo jedinjenja koja mogu da doprinesu nadimanju prelazi iz zrna u vodu. Upravo zato ovaj korak može da učini obrok lakšim za varenje. I tu mnogi naprave grešku.

Vodu u kojoj je pasulj stajao treba baciti

Ako je pasulj bio potopljen nekoliko sati ili preko noći, tu vodu ne bi trebalo koristiti za kuvanje. Najbolje je da je prospete, pasulj ponovo dobro isperete i tek onda nalijete svežu vodu. Na taj način izbegavate da u šerpu vratite deo onoga što je tokom namakanja već prešlo iz zrna u vodu.

Foto: nito / Alamy / Profimedia

Dakle, redosled je jednostavan Pasulj najpre dobro operite, zatim ga potopite u dosta hladne vode i ostavite nekoliko sati ili preko noći. Sutradan tu vodu prospite. Zrna još jednom isperite, nalijte svežu vodu i tek tada počnite kuvanje.

Taj mali korak ne garantuje da će pasulj kod svakoga proći potpuno bez nadutosti, ali može da smanji količinu teško svarljivih ugljenih hidrata koji doprinose stvaranju gasova.

Zašto je ovo važnije nego što deluje

domaći pasulj serviran u tanjiru Foto: Nedim Bajramovic / Alamy / Profimedia

Mnogi pasulj pripremaju po navici i ne razmišljaju mnogo o vodi u kojoj je stajao. Ipak, upravo je tu razlika između potapanja koje zaista ima smisla i pukog ostavljanja zrna u vodi preko noći.

Ako već odvajate vreme da pasulj omekša pre kuvanja, nema mnogo smisla da zatim zadržite istu vodu u kojoj su završila jedinjenja koja ste želeli da uklonite.

Video: Posni čili pasulj