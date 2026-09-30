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Mnogi veruju da je tajna savršenog pirea samo u razmeri sastojaka, ali ključ nežne i vazdušaste teksture zapravo leži u pravilnom redosledu njihovog dodavanja.

Kada se postavi pitanje da li u vruć krompir prvo ide puter ili mleko, pravilo je jasno, a njega su otkrili vrhunski kuvari. Ovo je bitan savet ako želite savršen pire krompir.

Prvo masnoća, pa tek onda tečnost
Nakon što se krompir skuva, izuzetno je važno dobro ga procediti i ostaviti u vrućoj šerpi na tihoj vatri oko minut kako bi potpuno ispario višak vlage. Krompir potom treba izgnječiti običnom pasirkom, dok blender valja strogo izbegavati jer prekomerno uništava skrob i pretvara smesu u lepljivu teksturu.

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Pire krompir Foto: Profimedia

Dok je krompir još uvek veoma vruć, najpre se dodaje puter. On se brzinom munje topi i ravnomerno oblaže krompir, dajući mu bogatiji ukus i omogućavajući lakšu kontrolu gustine. Tek kada se puter u potpunosti sjedini sa masom i omekša je, prelazi se na dodavanje mleka.

Mleko mora biti toplo i dodavati se postepeno
Velika greška koju mnogi prave jeste sipanje hladnog mleka direktno iz frižidera, čime se krompir naglo hladi i gubi na ukusu. Mleko mora biti blago ugrejano i ulivati se u malim porcijama. Na taj način sprečava se da pire postane suviše redak, što je čest problem jer različite sorte krompira upijaju različitu količinu tečnosti.

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Puter Foto: Shutterstock

Nakon dodavanja mleka, krompir se lagano pomeša bez dugog mućenja kako ne bi postao lepljiv. Ukoliko se želi posebno glatka i vazdušasta struktura, preporučuje se korišćenje prese za krompir. Dosoljavanje se ostavlja za sam kraj, jer masnoća i tečnost menjaju percepciju slanosti.

Savršeno pripremljen pire najbolje je poslužiti odmah, jer stajanjem brzo gubi svoju nežnost i zgušnjava se.

(Kurir.rs/Žena)

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 VIDEO: Kako napraviti pire

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Kako napraviti Pire  Izvor: Tiktok/@ukkkkeda