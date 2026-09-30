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Sejdi Dejna pronašla je partnera Grega sa kojim je uživala u svakom smislu, međutim, nakon što su proveli prvu noć intimni usledili su problemi. Počela je da oseća bolove koje je u početku trpela, a nekoliko sati kasnije ostala je paralizovana.

Sejdi Dejna Foto: TikTok

Uprkos tome što joj se zdravstveno stanje naglo pogoršavalo, Sejdi je u tim trenucima razmišljala i o tome da li će Greg ostati uz nju.

„Lako je mogao da pobegne kada sam se razbolela“, rekla je ova preduzetnica iz Kenta.

„Umesto toga, ostao je uz mene i smišljao načine da me oraspoloži, čak i kada tokom dana nije imao mnogo slobodnog vremena.“

Sejdi kaže da je već tri puta rađala i da ima brojne tetovaže, pa je dobro znala kako izgleda pravi bol.

„Ali ovo je bilo mnogo gore. Pošto je sve počelo na našem drugom sastanku, nisam želela da ga uplašim, pa sam pustila da zaspi. Nisam mogla da izdržim. Probudila sam ga i rekla mu da umirem", rekla je za The Sun.

Sve je počelo na Tinderu

Sejdi je u aprilu 2025. godine prelistavala profile na Tinderu kada je naišla na Gregov. Njegova gusta tamna kosa, „seksi“ brada i tetovaže odmah su joj privukle pažnju.

Posle brojnih poruka i prvog sastanka koji je protekao veoma brzo, Sejdi je krenula na gotovo dva sata dug put do kuće Gregove majke u Brajtonu, gde je on tada živeo. Ispostavilo se da joj je upravo to putovanje na kraju spasilo život.

Gregova majka je medicinska sestra i čim je videla Sejdi, shvatila je da nešto ozbiljno nije u redu.

Gregova majka joj je spasila život

„Desna ruka mi je utrnula, a bol je postajao sve jači“, ispričala je Sejdi.

„Jedino malo olakšanje osećala sam kada bih se sklupčala u fetalni položaj.“

Pošto je Greg morao da se vrati svojoj deci, njegova majka je Sejdi odvezla u bolnicu.

„Nisam tako zamišljala da ću je upoznati, ali nije mogla da bude ljubaznija. Nije želela da me ostavi samu.“

Sejdi je u bolnici dobila morfijum, a lekari su joj uradili i magnetnu rezonancu. Snimci su pokazali da je imala dva ispupčena diska u gornjem delu kičme, koji su se upalili dok je bila u krevetu sa Gregom i počeli da pritiskaju nerve.

Ubrzo joj je dijagnostikovana i spinalna stenoza, odnosno suženje prostora unutar kičmenog kanala, koje može da vrši pritisak na kičmenu moždinu i nerve. Nije bilo jasno koliko dugo će Sejdi morati da ostane u bolnici, niti kako će se njeno stanje dalje razvijati. Jedino što joj je popravljalo raspoloženje bio je Greg, koji ju je posećivao nekoliko puta nedeljno.

Dolazio je sa čokoladama i cvećem, a Sejdi je, kako kaže, sve više počela da se zaljubljuje u njega. Međutim, pravi test njihove veze tek je usledio.

Operacija nosila veliki rizik od paralize

Lekari su Sejdi ponudili operaciju, ali je zahvat sa sobom nosio visok rizik od paralize.

„Više me nije bilo briga, samo sam želela da bol prestane“, rekla je.

Greg joj je tada rekao da je voli i obećao da će biti uz nju kada se probudi.

„Iako smo se poznavali samo nekoliko nedelja, postao je moja najveća podrška. Bila sam uverena da sam pronašla srodnu dušu.“

Tokom operacije lekari su morali da naprave rez na njenom vratu, pomere dušnik i uklone oštećene diskove, koji su potom zamenjeni titanijumskim. Nakon izlaska iz bolnice, Greg je nastavio da joj bude podrška. Više puta nedeljno prelazio je put koji je u oba pravca trajao ukupno oko četiri sata kako bi je video. Sejdi danas još nije u potpunosti oporavljena, ali može da pomera desnu ruku i ponovo je naučila da hoda.

Ipak, njeno stanje bi vremenom moglo da se pogoršava, jer za spinalnu stenozu od koje boluje nema leka.

Uprkos svemu, Sejdi i Greg odlučili su da svoju vezu podignu na viši nivo.

Zajedno planiraju novi život na Kipru

Par bi uskoro trebalo da se preseli na Kipar, zajedno sa svojom decom, a moguće je i da će uslediti prosidba. Sejdi veruje da nije slučajno što je Greg ušao u njen život upravo u trenutku kada joj je bio najpotrebniji.

„Osećam kao da je bila sudbina to što je ušao u moj život baš kada jeste.“

„Iako sam neizmerno zahvalna medicinskim sestrama i lekarima koji su mi pomogli, mislim da je bezbedno reći da je ljubav zaista najbolji lek.“