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Kupovina kućne hemije na akciji može da bude dobra ušteda, ali samo ako deterdžent potrošimo dok je još delotvoran. Prašak, tečni deterdžent i kapsule ne traju zauvek: vremenom njihovi aktivni sastojci mogu da oslabe, a nepravilno čuvanje taj proces dodatno ubrzava.

Stručnjaci za čišćenje navode da prašak za veš, ako se čuva na suvom, obično traje od 12 do 18 meseci. Tečni deterdžent i kapsule najbolje je potrošiti u roku od oko godinu dana. Stvarni rok može da zavisi od formule i uslova skladištenja, pa je važno obratiti pažnju i na stanje proizvoda.

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Veš i dalje ima neprijatan miris? Proverite deterdžent

Kada deterdžent izgubi delotvornost, veš možda neće biti dobro opran. Odeća može da zadrži miris znoja, izgleda sivo i isprano, a mrlje i masni tragovi da ostanu na tkanini. Zbog toga se lako posumnja na kvar veš-mašine, iako je problem ponekad u deterdžentu koji je dugo stajao ili bio izložen vlazi i toploti.

Aktivni sastojci, među kojima su i enzimi koji pomažu u uklanjanju mrlja od proteina, s vremenom mogu da izgube deo svoje snage. Zato deterdžent koji više ne pere kao ranije ne treba čuvati samo zato što ga ima još u ambalaži.

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Kod kapsula proverite da li su se slepile, promenile boju, nabubrile ili postale krte. Oštećena, napukla ili procurela folija znak je da kapsule više nisu za upotrebu. One mogu da se raspadnu pre nego što ciklus pranja počne i ostave lepljive tragove na odeći.

Prašak bacite ako se pretvorio u tvrde grudve. Takav proizvod teže se rastvara, naročito na kratkim programima ili pri pranju u hladnoj vodi.

Kod tečnog deterdženta obratite pažnju na promenu teksture i razdvajanje slojeva u boci. Ispucala ili oštećena ambalaža takođe je znak da proizvod možda više nije u dobrom stanju.

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Vlaga, toplota i sunce skraćuju vek deterdženta

Podrumi u kojima ima vlage i kupatila izložena visokoj temperaturi nisu dobra mesta za čuvanje deterdženta. Vlaga može da izazove zgrudvavanje praška i slepljivanje kapsula, dok toplota može da utiče na stabilnost sastojaka.

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